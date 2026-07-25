Galaxy Z Flip7 ou Flip8 : quelles différences entre les deux pliants de Samsung ?

Sur le plan du design, les deux clapets sont très proches. Le Galaxy Z Flip8 se referme dans un format ultra-compact, pèse 180 g et s'ouvre sur un écran de 6,9 pouces, dans des coloris Rose, Graphite, Blanc et Vert d'eau. Son écran de couverture FlexWindow a été agrandi sur cette génération, ce qui rend l'usage plié plus confortable.

Le Galaxy Z Flip7 adopte un gabarit très voisin pour 188 g, soit 8 g d'écart avec le Flip8, dans des coloris noir, bleu, rose et vert. Les deux appareils affichent le même écran interne de 6,9 pouces à 120 Hz et partagent la certification IP48 contre l'eau et la poussière. Les différences se logent donc surtout à l'intérieur.

Lequel est le plus puissant ?

C'est ici que se joue l'écart le plus net. Le Galaxy Z Flip8 embarque une puce Snapdragon 8 Gen 5 qui affiche un score AnTuTu d'environ 3,1 millions, quand le Flip7 s'appuie sur un processeur Exynos 2500 et un score voisin de 2,23 millions. Le Flip8 prend donc l'avantage sur la fluidité dans les applications exigeantes et le jeu, un atout qui pèse si vous gardez votre téléphone plusieurs années.

Dans la pratique, le Flip7 reste un smartphone rapide et parfaitement à l'aise pour la navigation, les réseaux sociaux et la photo. Mais dès que l'on sollicite régulièrement des applications lourdes, la marge de puissance du Flip8 constitue son argument le plus solide. Sur l'affichage, les deux partagent une dalle de 6,9 pouces à 120 Hz, le Flip8 passant sur une technologie Dynamic AMOLED 2X, face au Super AMOLED du Flip7.

Format, poids et écran de couverture

Les deux Galaxy Z Flip visent le même public : celui qui veut un téléphone qui tient dans une petite poche. Le Flip8 se montre un peu plus léger avec ses 180 g, une différence discrète mais réelle en main sur la durée. Pour le reste, les gabarits sont très voisins et les deux se manient d'une seule main une fois refermés, ce qui reste la marque de fabrique du format clapet.

La vraie évolution se voit sur l'écran de couverture. Le Flip8 profite d'un FlexWindow agrandi qui permet de consulter davantage d'informations, de répondre à un message ou de piloter des widgets sans ouvrir l'appareil. Le Flip7 propose déjà un écran externe pratique, mais le Flip8 prend l'avantage pour ceux qui veulent utiliser leur clapet le plus souvent possible sans le déplier.

Photo, autonomie et verdict

En photo, les deux clapets font quasiment jeu égal. Ils partagent un capteur principal de 50 Mpx ouvert à f/1.8 et une vidéo jusqu'en 4K, de quoi couvrir les usages du quotidien comme les portraits. Le Flip7 dispose d'un capteur avant de 11 Mpx contre 10 Mpx pour le Flip8, un écart trop faible pour peser dans la décision.

L'autonomie repose sur la même batterie de 4300 mAh et une charge filaire de 25 W sur les deux modèles, le Flip7 affichant une endurance mesurée d'environ 42 heures en usage courant. En conclusion, le Galaxy Z Flip8 est le choix le plus pertinent si vous cherchez la meilleure puissance et l'écran de couverture le plus abouti, tandis que le Galaxy Z Flip7 reste une très bonne affaire pour qui veut un clapet compact et endurant, souvent à un tarif plus doux et avec 512 Go de stockage en entrée de gamme, contre 256 Go pour le Flip8.