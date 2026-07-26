Galaxy Z Flip8, Fold8 et Fold8 Ultra : lequel de ces 3 pliables Samsung est fait pour vous ?

Sur le plan du design, les trois pliables ne jouent pas dans la même cour. Le Samsung Galaxy Z Flip8 adopte le format clapet : il se replie en un carré ultra-compact qui se glisse dans une poche de jean, ne pèse que 180 g et déploie un écran de 6,9 pouces une fois ouvert. Son écran de couverture FlexWindow, agrandi sur cette génération, permet de consulter notifications et widgets sans même l'ouvrir. Il se décline en Rose, Graphite, Blanc et Vert d'eau.

Les deux autres misent sur le format livre. Le Galaxy Z Fold8 se distingue par sa finesse, environ 5,6 mm d'épaisseur une fois déplié, pour 201 g et un grand écran intérieur de 7,6 pouces. Le Galaxy Z Fold8 Ultra pousse le curseur plus loin avec une dalle de 8 pouces, un châssis en titane et un logement intégré pour le stylet S Pen Ultra, le tout pour 215 g. Côté robustesse, le Flip8 est certifié IP48 contre la poussière et l'eau, tandis que le Fold8 Ultra mise sur la solidité de son cadre en titane.

Clapet ou livre : quel format d'écran pour quel usage ?

Le choix du format commande tout le reste. Avec son clapet, le Galaxy Z Flip8 vise ceux qui veulent un téléphone classique de 6,9 pouces qui disparaît dans la poche une fois plié. Son écran interne Dynamic AMOLED 2X à 120 Hz reste parfaitement fluide, mais sa vocation première est la compacité, pas le travail sur grand format. Le Fold8, lui, déploie un écran intérieur de 7,6 pouces qui transforme le téléphone en petite tablette, pratique pour lire, faire tourner deux applications côte à côte ou regarder une vidéo dans de bonnes conditions.

Le Fold8 Ultra prend l'avantage sur ce terrain avec sa surface de 8 pouces, la plus grande du trio, et une définition de 2256 x 2504 pixels qui affiche davantage de contenu à l'écran. Il ferme la marche sur la compacité mais domine sur la surface d'affichage, un atout net pour un usage bureautique ou créatif au stylet. En clair, le Flip8 est le plus nomade, le Fold8 le plus polyvalent et le Fold8 Ultra le plus généreux pour qui veut un maximum d'espace de travail.

Lequel est le plus puissant, et pour quelles photos ?

Côté performances, une marche sépare le clapet des deux formats livre. Le Galaxy Z Flip8 embarque une puce Snapdragon 8 Gen 5 qui suffit largement pour les applications du quotidien et un peu de jeu. Le Fold8 et le Fold8 Ultra passent devant avec la Snapdragon 8 Elite Gen 5, mieux armée pour le multitâche intensif et les usages professionnels, ce que confirme leur score AnTuTu d'environ 4 millions contre 3,1 millions pour le Flip8. La différence se ressent surtout quand on sollicite plusieurs applications lourdes en même temps.

En photo, le Flip8 et le Fold8 partagent un capteur principal de 50 Mpx ouvert à f/1.8, suffisant pour de bons clichés au quotidien. Le Fold8 Ultra se distingue nettement avec son capteur de 200 Mpx à f/1.7, qui capte plus de détails et gère mieux la basse lumière, en plus d'une vidéo jusqu'en 8K qu'il partage avec le Fold8. Le Flip8 se limite à la 4K, mais compense par son écran de couverture qui sert de viseur pour se filmer avec le capteur arrière. Sur la photo pure, le Fold8 Ultra prend la tête sans discussion.

Autonomie et recharge : lequel tient la distance ?

L'autonomie suit logiquement le gabarit des appareils. Le Galaxy Z Flip8 embarque une batterie de 4300 mAh, cohérente avec son format compact mais la plus modeste du trio. Le Fold8 grimpe à 4800 mAh et le Fold8 Ultra à 5000 mAh, de quoi tenir plus sereinement une journée bien remplie malgré leurs grands écrans plus gourmands en énergie.

La recharge creuse encore l'écart. Le Flip8 se contente d'une charge filaire de 25 W, quand le Fold8 monte à 45 W et le Fold8 Ultra à 60 W, soit un plein nettement plus rapide entre deux rendez-vous. En conclusion, le Galaxy Z Flip8 est le plus adapté à ceux qui veulent un pliable compact et abordable, le Galaxy Z Fold8 offre le meilleur compromis entre grand écran et finesse, et le Galaxy Z Fold8 Ultra reste le plus taillé pour la productivité et la photo, à condition d'accepter son gabarit et son positionnement premium.