Samsung dévoile Flex Titanium, une technologie pour en finir avec le pli des écrans pliables

Lors du Galaxy Unpacked du 22 juillet 2026 à Londres, Samsung a présenté le Galaxy Z Fold8 et le Galaxy Z Fold8 Ultra, ses premiers smartphones équipés de la technologie Flex Titanium, conçue pour atténuer la pliure centrale et renforcer la durabilité des écrans pliables.

Sylvain Pichot - publié le 25/07/2026 à 15h30
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Samsung Flex Titanium

Pour faire simple, la technologie Flex Titanium repose sur deux composants en titane placés directement sous la dalle OLED. Le premier est un film en alliage de titane, environ vingt fois plus rigide qu'un film en polymère classique utilisé jusqu'ici, tout en mesurant moins d'un tiers de l'épaisseur d'un cheveu humain. 
Le second élément est une plaque de titane flexible, dotée de microperforations qui suppriment les interstices d'air entre le module d'écran et l'adhésif, un point faible identifié depuis longtemps sur les précédentes générations de pliables.

Samsung Flex Titanium

Selon Kyung-Jin Yoo, responsable du développement produit chez Samsung Display, l'intégration de microstructures dans la zone de pliure de cette plaque permet d'obtenir à la fois souplesse et solidité, deux propriétés habituellement difficiles à concilier sur un écran pliable. D'après le fabricant, cette combinaison est le fruit de sept générations successives de recherche et développement sur les appareils pliables.

Le Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8

Deux modèles pour deux usages distincts

Le Galaxy Z Fold8 bénéficie d'un pli central moins visible et d'une meilleure résistance aux chocs, tout en conservant un format compact. Cependant, pour l’avoir eu en main, on peut dire que le pli reste perceptible aussi bien à l’œil qu’au toucher. 

Le Galaxy Z Fold8 Ultra, lui, va plus loin notamment avec d’autres technologies. Il s’agit du modèle pliant le plus fin jamais conçu par Samsung avec un châssis de 4,1 mm. Il associe donc la technologie Flex Titanium à une luminosité de pointe atteignant 3 000 cd/m², selon la marque, accompagnée d'un traitement anti-reflet. 
Pour les deux appareils, Samsung n'a toutefois pas communiqué de hausse du nombre de pliages garantis par rapport au Z Fold7, resté fixé à 500 000 cycles.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra profil

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung Display est le fournisseur de Samsung Electronics pour ses mobiles pliants et aussi, sauf démenti formel, d’Apple. Ce dernier pourrait utiliser cette technologie Flex Titanium pour son premier smartphone pliant dont l’annonce est attendue courant septembre. 

Sinon, rappelons que le Galaxy Z Fold8 Ultra est doté d’un triple capteur photo composé d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d'un grand-angle de 200 mégapixels avec zoom optique 2x, et d'un téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique 3x, ainsi qu'un enregistrement vidéo en 8K via le codec APV. 
Il fonctionne sous Android 17 avec l'interface One UI 9. 
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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