Samsung dévoile Flex Titanium, une technologie pour en finir avec le pli des écrans pliables

Pour faire simple, la technologie Flex Titanium repose sur deux composants en titane placés directement sous la dalle OLED. Le premier est un film en alliage de titane, environ vingt fois plus rigide qu'un film en polymère classique utilisé jusqu'ici, tout en mesurant moins d'un tiers de l'épaisseur d'un cheveu humain.

Le second élément est une plaque de titane flexible, dotée de microperforations qui suppriment les interstices d'air entre le module d'écran et l'adhésif, un point faible identifié depuis longtemps sur les précédentes générations de pliables.

Selon Kyung-Jin Yoo, responsable du développement produit chez Samsung Display, l'intégration de microstructures dans la zone de pliure de cette plaque permet d'obtenir à la fois souplesse et solidité, deux propriétés habituellement difficiles à concilier sur un écran pliable. D'après le fabricant, cette combinaison est le fruit de sept générations successives de recherche et développement sur les appareils pliables.

Samsung Galaxy Z Fold8

Deux modèles pour deux usages distincts

Le Galaxy Z Fold8 bénéficie d'un pli central moins visible et d'une meilleure résistance aux chocs, tout en conservant un format compact. Cependant, pour l’avoir eu en main, on peut dire que le pli reste perceptible aussi bien à l’œil qu’au toucher.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra, lui, va plus loin notamment avec d’autres technologies. Il s’agit du modèle pliant le plus fin jamais conçu par Samsung avec un châssis de 4,1 mm. Il associe donc la technologie Flex Titanium à une luminosité de pointe atteignant 3 000 cd/m², selon la marque, accompagnée d'un traitement anti-reflet.

Pour les deux appareils, Samsung n'a toutefois pas communiqué de hausse du nombre de pliages garantis par rapport au Z Fold7, resté fixé à 500 000 cycles.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung Display est le fournisseur de Samsung Electronics pour ses mobiles pliants et aussi, sauf démenti formel, d’Apple. Ce dernier pourrait utiliser cette technologie Flex Titanium pour son premier smartphone pliant dont l’annonce est attendue courant septembre.

Sinon, rappelons que le Galaxy Z Fold8 Ultra est doté d’un triple capteur photo composé d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d'un grand-angle de 200 mégapixels avec zoom optique 2x, et d'un téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique 3x, ainsi qu'un enregistrement vidéo en 8K via le codec APV.

Il fonctionne sous Android 17 avec l'interface One UI 9.

