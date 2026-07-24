Le reconditionné sans risque : 3 smartphones à prix cassé qui tiendront à coup sûr

Sur le plan du design, ces trois références misent sur des gabarits qui ont bien vieilli. L'iPhone 13 propose les tranches plates typiques d'Apple, mesure 146,7 mm de haut pour 173 g et se décline en Bleu, Noir, Rose, Rouge et Vert. Son format compact tient facilement dans une main, un atout qui ne se dégrade pas avec le reconditionnement.

Le Galaxy S22 est le plus ramassé du trio avec 146 mm de haut et seulement 167 g, ce qui en fait aussi le plus léger à glisser dans une poche. Le Pixel 7 adopte un format plus généreux (155,6 mm pour 197 g) et sa barre photo horizontale, en Blanc, Noir ou Gris. Côté résistance, la fiche du Pixel 7 confirme une certification IP68 qui protège contre la poussière et l'immersion, un point rassurant quand on achète un appareil qui a déjà servi.

Lequel garde le plus de répondant plusieurs années après ?

La puissance est le premier critère quand on achète reconditionné, car c'est elle qui décide si l'appareil suivra encore vos usages. L'iPhone 13 prend l'avantage avec sa puce A15 Bionic, qui reste taillée pour les jeux exigeants et le montage vidéo malgré son âge, épaulée par 4 Go de RAM qui suffisent sous iOS.

Le Galaxy S22 suit avec son processeur Exynos 2200 (Snapdragon 8 Gen 1 sur certaines versions) et 8 Go de RAM, une combinaison qui absorbe le multitâche et les applications lourdes sans faiblir. Le Pixel 7 ferme la marche en puissance brute avec sa puce Tensor G2, mais ses 8 Go de RAM et l'optimisation logicielle de Google gardent l'interface fluide au quotidien.

En pratique, ces trois puces encaissent encore les usages exigeants en 2026. L'iPhone 13 conserve l'avance grâce au score AnTuTu le plus élevé du trio, gage de réactivité sur les applications récentes.

Le Galaxy S22 profite de sa dalle AMOLED 120 Hz pour une navigation qui reste nerveuse, là où le Pixel 7 plafonne à 90 Hz. Pour qui veut la machine qui vieillira le mieux côté puissance, l'iPhone 13 est le choix le plus sûr, le Galaxy S22 le plus polyvalent sous Android.

Combien d'années de mises à jour reste-t-il ?

Sur un reconditionné, la durée de suivi logiciel restante compte autant que l'état physique, car elle conditionne la sécurité et l'accès aux nouvelles fonctions. L'iPhone 13 prend nettement l'avantage : Apple assure historiquement le suivi le plus long du marché, et le modèle continue de recevoir les versions majeures d'iOS plusieurs années après sa sortie de 2021.

Le Galaxy S22 suit grâce à l'engagement de Samsung de quatre mises à jour majeures d'Android et cinq ans de correctifs de sécurité.

Le Pixel 7 bénéficie de la garantie de mises à jour signée Google, avec un suivi de sécurité couru sur plusieurs années après son lancement de 2022.

Cette longévité change tout à l'achat d'occasion. L'iPhone 13 offre la plus grande marge de suivi restante, ce qui sécurise un usage sur la durée et soutient sa valeur de revente. Le Galaxy S22 rassure avec un calendrier de mises à jour clair et l'interface One UI régulièrement enrichie. Le Pixel 7 se distingue par ses fonctions logicielles maison, comme la retouche photo assistée par le traitement Google, livrées justement via ces mises à jour. Pour maximiser les années de suivi restantes, l'iPhone 13 passe devant.

Quel grade choisir et quelles garanties exiger ?

Le reconditionné se choisit d'abord sur son grade, qui décrit l'état esthétique de l'appareil. Les grades vont généralement de correct (micro-rayures visibles) à comme neuf (aucune trace), en passant par très bon état.

Pour ces trois modèles, un grade très bon état offre le meilleur compromis entre prix contenu et finition propre, l'écart de tarif avec le comme neuf se justifiant rarement puisqu'une coque protège la façade. Au-delà de l'aspect, exigez une batterie garantie à au moins 80 % de sa capacité d'origine : c'est le point sensible d'un smartphone qui a déjà servi, et l'iPhone 13 comme le Galaxy S22, avec leurs batteries de 3240 et 3700 mAh, dépendent particulièrement de ce seuil pour tenir la journée.

La garantie et la reprise sécurisent l'achat. Privilégiez un reconditionneur qui couvre l'appareil au moins douze mois et propose un retour sous plusieurs jours, comme CertiDeal.

Le Pixel 7, avec sa batterie de 4355 mAh et sa certification IP68, encaisse le mieux le temps côté endurance et résistance.

En conclusion, l'iPhone 13 est le plus rassurant pour la longévité logicielle et la revente, le Galaxy S22 le plus équilibré pour qui veut un compact Android bien suivi, et le Pixel 7 le plus tranquille sur l'autonomie et la résistance dans la durée.