Google Pixel 10a : Le nouveau roi de la photo mobile passe sous la barre des 465 €

À retenir : Pour seulement 463,88 €, le Pixel 10a offre un concentré de technologies premium. Entre sa puce Tensor optimisée, son écran compact de 6,3 pouces et l'excellence logicielle de Google, c'est un excellent investissement photo en ce moment.

Si vous suivez l'actualité des mobiles Google, vous savez que leur secret réside dans le processeur maison qu'elle nous propose à chaque génération.

Loin d'être un simple processeur de milieu de gamme, le Tensor qui équipe cet appareil permet de le classer directement dans la catégorie premium. Et c'est là que se fait toute la différence, car cette puce explique pourquoi la qualité des photos de cet appareil est aussi bonne, malgré un prix milieu de gamme.

Grâce à cette puissance, la photo, mais aussi les fonctionnalités d'intelligence artificielle comme la « Retouche Magique » ou la traduction instantanée ne sont plus l'apanage des modèles Pro.

Le Pixel 10a est également un smartphone pensé pour durer, avec beaucoup d'années de mises à jour prévues, et surtout pour ce prix, puisque l'on parle de 7 ans pendant lesquels Google mettra à jour le logiciel et la sécurité !

Un photophone qui « peaufine sa formule gagnante »

Comme nous le notons dans notre test du Pixel 10a, Google ne joue pas la course aux mégapixels inutiles. La marque préfère perfectionner son traitement d'image algorithmique, une stratégie qui lui a d'ailleurs permis de dominer les classements des meilleurs photophones de l'année 2025.

Le résultat permet une dynamique d'image exceptionnelle, des teintes de peau respectées et un mode nuit qui reste la référence absolue sur ce segment de prix.

✅ Les points forts Qualité photo : Identique à celle des flagships.

Identique à celle des flagships. Expérience Pure : Android 16 sans surcouche inutile.

Android 16 sans surcouche inutile. Format Idéal : 6,3 pouces, parfait pour une utilisation à une main.

6,3 pouces, parfait pour une utilisation à une main. Engagement : 7 ans de mises à jour de sécurité et d'OS. ⚠️ À considérer Recharge : Encore un peu lente par rapport à la concurrence.

Encore un peu lente par rapport à la concurrence. Stockage : 128 Go de base (pensez au cloud).

128 Go de base (pensez au cloud). Design : Très sobre, presque identique à la génération précédente.

L'offre flash, le Pixel 10a au prix le plus bas

C'est actuellement sur Rakuten que l'on déniche la pépite. Le Pixel 10a (128 Go, coloris Obsidien) est affiché à 463,88 €. Pour un smartphone de cette trempe sorti récemment, c'est assurément une belle offre.

Le produit est proposé par le vendeur BJ_SHOP, noté 4,8/5 avec plus de 1 000 ventes à son actif. Le produit est neuf, bénéficie d'une garantie de 2 ans et la livraison est gratuite.

Modèle Google Pixel 10a (Neuf) Prix de vente 463,88 € Cagnotte Club R + 23,19 € offerts Livraison Gratuite (sous 3 à 5 jours) Coût réel après cagnotte 440,69 €

En plus du tarif réduit, cet achat vous permet de cumuler plus de 23 € sur votre compte Club R pour vos futurs achats. Pour consulter tous les détails techniques, rendez-vous sur la fiche technique du Google Pixel 10a.