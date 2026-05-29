Xiaomi 17T et 17T Pro : la série T s'offre une nouvelle ambition avec Leica et des batteries record

À retenir Les Xiaomi 17T et 17T Pro ont été présentés le 28 mai 2026 , quatre mois avant le calendrier habituel.

et ont été présentés le , quatre mois avant le calendrier habituel. Les deux modèles partagent la signature Leica et une triple configuration photo.

et une triple configuration photo. Le 17T a une batterie de 6500 mAh , tandis que le 17T Pro atteint 7000 mAh .

a une batterie de , tandis que le atteint . Le 17T Pro propose un capteur principal plus lumineux et l'enregistrement vidéo en 8K .

propose un capteur principal plus lumineux et l'enregistrement vidéo en . Les prix commencent à 753 euros pour le 17T et 903 euros pour le 17T Pro.

La marque Xiaomi opère traditionnellement en deux temps : la série principale est lancée en début d'année, puis la déclinaison T suivait à l'automne. Cette année, le fabricant a décidé d'accélérer le rythme. Les Xiaomi 17T et 17T Pro ont été annoncés lors d’un évènement à Vienne présentant également une impressionnante quantité d’autres appareils électroniques allant des écouteurs, au TV en passant par les produits électroménagers. Pour les smartphones, cela représente une avance inédite de plusieurs mois sur le calendrier habituel. Rappelons qu’il n’y a pas eu de génération 16T.

Un design affiné, une identité commune

Les deux smartphones partagent une ligne esthétique reconnaissable, avec un bloc photo carré en façade arrière et une certification IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière. Le Xiaomi 17T adopte un châssis en plastique soigné, tandis que le 17T Pro propose un cadre métallique plus robuste, qui lui confère un toucher plus premium. Les deux modèles embarquent des haut-parleurs stéréo et tournent sous HyperOS basé sur Android 16, avec le moteur d'intelligence artificielle HyperAI.

En matière d'affichage, le Xiaomi 17T dispose d'une dalle AMOLED plate de 6,59 pouces en définition 1,5K, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le 17T Pro, de son côté, monte à 6,83 pouces sur une dalle OLED de 144 Hz compatible Dolby Vision en 12 bits, offrant une restitution des couleurs plus précise pour les contenus HDR.

Deux puces MediaTek pour deux gammes de performance

Si les deux appareils partagent une même famille de processeurs, le fossé entre les deux modèles reste significatif. En effet, selon Xiaomi, le 17T intègre le Dimensity 8500 Ultra gravé en 4 nm, secondé par 12 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.1 disponible en 256 ou 512 Go. Le 17T Pro, lui, mise sur le Dimensity 9500, un processeur de 3 nm dont les performances se rapprochent de celles que l'on retrouve sur des appareils tels que le Oppo Find X9 Pro.

La connectivité diffère aussi : alors que le 17T se contente du Wi-Fi 6E, le 17T Pro intègre le Wi-Fi 7, plus récent et plus performant dans les environnements denses. Les deux modèles supportent la 5G et le Bluetooth 5.4.

La photo Leica, désormais sur les deux modèles

L'une des grandes nouveautés de cette génération, c’est la collaboration avec Leica, jusqu'ici réservée aux modèles Pro et Ultra de la gamme principale, s'étend ici aux deux variantes de la série T. D'après le fabricant, les deux smartphones embarquent une triple configuration Leica Summilux : un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels avec un zoom IA pouvant atteindre 120x, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Le 17T Pro va toutefois plus loin dans l'expérience photographique. Il reçoit le capteur principal Light Fusion 950 avec une ouverture élargie à f/1,67, plus lumineuse que celle du 17T standard, permettant une meilleure capture en basses lumières. Côté vidéo, le Pro est le seul à proposer l'enregistrement en 8K et le ralenti en 4K à 120 images par seconde, des fonctionnalités que l'on retrouve habituellement sur des appareils bien plus onéreux.

Xiaomi 17T

Des batteries énormes pour établir de nouveaux repères

L'autonomie est sans doute l'argument le plus frappant de cette génération. La tendance est clairement aux batteries de capacité de plus en plus importante. Selon Xiaomi, le 17T embarque une batterie de 6500 mAh avec une charge filaire de 67 W. Le 17T Pro pousse la capacité à 7000 mAh — un record absolu pour la série T — avec une charge filaire rapide de 100 W, une charge sans fil de 50 W et même une recharge inversée filaire de 22,5 W.

Pour comparaison, le Samsung Galaxy S26+ ne dépasse pas les 5000 mAh avec une recharge filaire de 45 W, et l'iPhone 17 Pro reste en dessous des 4500 mAh.

Disponibilité et prix

Les Xiaomi 17T et 17T Pro ont été mis en précommande en France dès le 28 mai 2026, jour de leur annonce mondiale, sur le site officiel Xiaomi France ainsi que chez les revendeurs partenaires comme la Fnac, Amazon et Boulanger. D'après Xiaomi, le Xiaomi 17T est proposé à 753 euros en version 12+256 Go (à 703 euros jusqu’au 30 juin), avec une configuration 512 Go à 803 euros (713 euros jusqu’au 30 juin). Le Xiaomi 17T Pro est affiché à 903 euros en version 12+256 Go, à 1003 euros pour la configuration 12+512 Go (903 euros jusqu’au 30 juin) et à 1103 euros pour la version 12 Go + 1 To (953 euros jusqu’au 30 juin).

Ces prix représentent une hausse d'environ 100 euros par rapport aux Xiaomi 15T lancés à l'automne 2025, une augmentation que la marque justifie par la montée en gamme des composants et l'intégration de la photographie Leica sur les deux modèles.

