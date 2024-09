Google Pixel 9 Pro XL : Réduction de 320 € ! Ce smartphone ultra haut de gamme en promo propose le meilleur écran au monde et le second meilleur appareil photo !

Quatre nouveaux Pixel ont vu le jour, avec pour philosophie de proposer des smartphones gonflés à bloc pour rivaliser avec les plus gros modèles du marché. On peut dire que cela a fonctionné, et même plus que bien, car le Google Pixel 9 Pro XL s’est tout de suite classé sur Dxomark dans les smartphones proposant les meilleures technologies.

Premier en termes d’écran, deuxième pour son appareil photo arrière, quatrième pour sa caméra avant !

Là où certains smartphones n’atteignent les premières places que dans une catégorie, cet appareil réussit à se hisser parmi les meilleurs élèves de trois et à même dépasser le Honor Magic 6 Pro dans l’une d’elles, Magic 6 Pro qui est longtemps resté une exception en ayant raflé la première place presque dans toutes les catégories l’année dernière.

Fiche technique du Google Pixel 9 Pro XL

Ecran : Oled FHD+, 1344 x 2992, 120 Hz, 6,8 pouces

Oled FHD+, 1344 x 2992, 120 Hz, 6,8 pouces Processeur : Google Tensor 4

Google Tensor 4 Stockage Interne : 128Go, 256Go, 512Go, 1To

128Go, 256Go, 512Go, 1To Mémoire vive : 16Go de RAM

16Go de RAM Capteur principal : 50 Mpx, avec ouverture F/1.7

50 Mpx, avec ouverture F/1.7 Batterie : 5060 mAh

Le Pixel 9 Pro XL s'impose donc sur le marché avec le meilleur écran au monde, surpassant ainsi l'impressionnant Honor Magic 6 Pro, considéré comme le leader de sa génération. En plus de son écran exceptionnel, le Pixel 9 Pro XL se classe également en deuxième position pour la qualité de son appareil photo, devançant encore une fois le Magic 6 Pro. Cela en fait un choix de prédilection pour les amateurs de photographie.

Les smartphones Pixel étaient déjà reconnus pour leur excellence en photo, notamment grâce à leur puissant traitement d'image basé sur l'IA. Avec ce modèle, Google franchit un nouveau cap, consolidant sa réputation en matière de qualité photo et redéfinissant les standards du marché.

Où se procure le Google Pixel 9 Pro XL avec 320 € de réduction ?

Le Pixel 9 Pro XL est disponible avec 320 € de réduction par rapport à son prix constructeur sur Rakuten ! Vous pouvez ainsi vous le procurer pour 979 € au lieu de 1199 €. Il s’agit d’une version import japonaise (compatible avec les opérateurs français) avec deux ans de garantie, une assurance et une livraison gratuite !