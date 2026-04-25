Honor 600 : lancement en France d’un milieu de gamme ambitieux

Honor a récemment officialisé l’arrivée en France de son Honor 600, un smartphone milieu de gamme à partir de 549 euros qui succède au Honor 400 avec un accent sur photo et autonomie. On fait le point.

Sylvain Pichot - publié le 25/04/2026 à 15h30
Honor 600

Le nouveau smartphone Honor 600 se veut être un smartphone très polyvalent. Ce qui interpelle aux premiers abords, ce sont les similitudes qu’il a avec la récente gamme d’iPhone 17 Pro notamment au niveau de la partie supérieure de son dos avec l’organisation des capteurs photo. 

Un smartphone qui se veut résistant et puissant

Selon Honor, le Honor 600 adopte un châssis en fibre composite ultra-durable qui confère une sensation premium malgré son positionnement accessible. Ce matériau résiste aux rayures et aux chocs quotidiens, avec une certification IP68 pour protection contre eau et poussière. 

Honor 600

La marque propose plusieurs coloris : orange vif, noir mat et blanc élégant. Par rapport au Honor 400, les bordures d’écran se réduisent pour un meilleur ratio écran/corps, améliorant l’immersion visuelle sans alourdir l’appareil.

L’écran AMOLED de 6,57 pouces affiche une résolution 1.5K (1264 x 2728 pixels) et supporte une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides, selon les caractéristiques publiées par Honor. Avec 1,07 milliard de couleurs et une technologie PWM à 3840 Hz, il minimise la fatigue oculaire lors de sessions prolongées. D’après le fabricant, la luminosité atteint des niveaux élevés adaptés à l’extérieur.

Honor 600

Au cœur, le Snapdragon 7 Gen 4 assure des performances solides pour multitâche et jeux légers, couplé à 8 Go de RAM (extensible virtuellement). Les stockages vont de 128 à 256 Go, suffisant pour la plupart des usages. MagicOS 10 sur Android 16 apporte des optimisations IA pour gestion batterie et interface personnalisable. 

Honor promet des mises à jour longues, renforçant sa compétitivité face au Samsung Galaxy A37. 

Honor 600

Système photo et endurance

Le module photo arrière comprend un capteur principal de 200 mégapixels pour clichés détaillés, complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels, selon Honor. La caméra selfie de 50 mégapixels veut exceller en portraits, avec modes nuit optimisés. D’après le fabricant, l’IA améliore les rendus en faible lumière, surpassant parfois le Samsung A57 en zoom numérique.

Honor 600

La batterie de 6400 mAh offre jusqu’à trois jours d’autonomie en usage modéré, d’après la marque. La charge rapide complète ce point fort. Par rapport au Honor 400, la capacité grimpe pour répondre aux besoins intensifs.

Disponibilité et prix

Le nouveau smartphone Honor 600 est disponible en France. Les configurations se déclinent en 8+128 Go à 549 euros et 8+256 Go à 649 euros.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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