Honor 600 : lancement en France d’un milieu de gamme ambitieux

Le nouveau smartphone Honor 600 se veut être un smartphone très polyvalent. Ce qui interpelle aux premiers abords, ce sont les similitudes qu’il a avec la récente gamme d’iPhone 17 Pro notamment au niveau de la partie supérieure de son dos avec l’organisation des capteurs photo.

Un smartphone qui se veut résistant et puissant

Selon Honor, le Honor 600 adopte un châssis en fibre composite ultra-durable qui confère une sensation premium malgré son positionnement accessible. Ce matériau résiste aux rayures et aux chocs quotidiens, avec une certification IP68 pour protection contre eau et poussière.

La marque propose plusieurs coloris : orange vif, noir mat et blanc élégant. Par rapport au Honor 400, les bordures d’écran se réduisent pour un meilleur ratio écran/corps, améliorant l’immersion visuelle sans alourdir l’appareil.

L’écran AMOLED de 6,57 pouces affiche une résolution 1.5K (1264 x 2728 pixels) et supporte une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides, selon les caractéristiques publiées par Honor. Avec 1,07 milliard de couleurs et une technologie PWM à 3840 Hz, il minimise la fatigue oculaire lors de sessions prolongées. D’après le fabricant, la luminosité atteint des niveaux élevés adaptés à l’extérieur.

Au cœur, le Snapdragon 7 Gen 4 assure des performances solides pour multitâche et jeux légers, couplé à 8 Go de RAM (extensible virtuellement). Les stockages vont de 128 à 256 Go, suffisant pour la plupart des usages. MagicOS 10 sur Android 16 apporte des optimisations IA pour gestion batterie et interface personnalisable.

Honor promet des mises à jour longues, renforçant sa compétitivité face au Samsung Galaxy A37.

Système photo et endurance

Le module photo arrière comprend un capteur principal de 200 mégapixels pour clichés détaillés, complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels, selon Honor. La caméra selfie de 50 mégapixels veut exceller en portraits, avec modes nuit optimisés. D’après le fabricant, l’IA améliore les rendus en faible lumière, surpassant parfois le Samsung A57 en zoom numérique.

La batterie de 6400 mAh offre jusqu’à trois jours d’autonomie en usage modéré, d’après la marque. La charge rapide complète ce point fort. Par rapport au Honor 400, la capacité grimpe pour répondre aux besoins intensifs.

Disponibilité et prix

Le nouveau smartphone Honor 600 est disponible en France. Les configurations se déclinent en 8+128 Go à 549 euros et 8+256 Go à 649 euros.