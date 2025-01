Honor dévoile le Magic7 Lite : un smartphone qui mise sur l'endurance

Le nouveau smartphone Honor Magic7 Lite se veut être l’une des meilleures références sur le segment du milieu de gamme. Pour cela, il propose une fiche technique des plus solides mais également un design très intéressant et une solidité quasiment à toutes épreuves.

Ainsi, l’une de ses plus grandes forces réside dans le fait qu’il intègre une batterie en silicium-carbone d’une capacité de 6600 mAh, permettant une utilisation continue pendant trois jours. Les tests en laboratoire démontrent une autonomie de 48,4 heures en streaming musical et 25,8 heures en lecture vidéo, selon la marque.

La charge rapide 66W permet de récupérer 5 heures d'utilisation en vidéo après seulement 10 minutes de charge, toujours d’après Honor.

Une robustesse impressionnante sur ce segment de marché

Le système de gestion thermique assure un fonctionnement optimal entre -30°C et 55°C. À ces températures extrêmes, l'appareil maintient respectivement 20 et 30 heures d'autonomie en appel. L'intelligence artificielle optimise également la consommation, offrant jusqu'à 50 minutes d'utilisation avec seulement 2% de batterie restante.

Le Magic7 Lite bénéficie d'une certification IP64, attestant sa résistance à l'eau et à la poussière. Sa structure à trois couches étanches permet une immersion jusqu'à 25 cm pendant 5 minutes. L'écran, protégé par un verre ultra-trempé et un design en courbe de Bézier, résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres de hauteur.

Le fabricant s'engage sur la longévité logicielle avec 6 ans de mises à jour garanties. L'appareil obtient un indice de réparabilité de 83.5/100, marqueur d’une conception favorable à la maintenance.

Des caractéristiques techniques équilibrées

L'écran OLED de 6,78 pouces affiche une résolution de 2700 x 1224 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité atteint 4000 nits en HDR, sous certaines conditions.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 est accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La partie photo s'articule autour d'un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique, complété par un ultra grand-angle de 5 mégapixels. La technologie de pixel binning combine 9 pixels en 1 pour améliorer la qualité en basse lumière.

Disponible en coloris Titanium Purple et Titanium Black, le Magic7 Lite conserve un profil compact avec 7,98 mm d'épaisseur pour 189 grammes. Il fonctionne sous Android 14 avec l'interface MagicOS 8.0. Il est disponible dès maintenant pour un prix de 380 euros environ.