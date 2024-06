Honor officialise son premier smartphone pliant à clapet, le Magic V Flip avant l’annonce

Après le MWC 2024, le CEO de la marque Honor avait annoncé qu’un modèle pliant à clapet serait bientôt disponible. Initialement prévu pour une présentation officielle le 13 juin, en Chine, ce téléphone se dévoile sur le site de la marque. Il vient directement concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip5 dont on attend le remplaçant, le Galaxy Z Flip6 dès cet été et le Motorola Razr 40 Ultra qui devrait aussi céder sa place au Razr 50 Ultra. Depuis, Le Honor Magic V Flip a donc été révélé en avant-première. Il est doté d’un écran extérieur presque sans bordure, proposant ainsi un design novateur. En outre, ses caractéristiques techniques semblent prometteuses.

Un design innovant

Le design du Honor Magic V Flip se distingue donc avec un écran externe ayant des bords extrêmement fins et occupant la quasi-totalité de la surface mis à part un petit cercle pour intégrer deux capteurs photo. Cet écran mesure un peu plus de 4 pouces de diagonale. Le flash LED est astucieusement placé dans la partie inférieure du dos de l'appareil, évitant ainsi de sacrifier de l'espace sur l'écran. Le téléphone est proposé en trois coloris : noir, rose et blanc avec une autre édition spéciale, limitée particulièrement brillante.

Honor propose plusieurs options de stockage pour le Magic V Flip, allant de 256 Go à 1 To, toutes accompagnées de 12 Go de mémoire vive. La batterie du Honor Magic V Flip affiche une capacité de 4 500 mAh, ce qui devrait permettre une bonne autonomie malgré les exigences énergétiques d'un écran pliable. De plus, le smartphone supporte une charge rapide via USB-C jusqu'à 66 watts, permettant une recharge efficace et rapide.

Côté photographie, le Magic V Flip est équipé d'un appareil photo principal de 50 mégapixels. Les détails concernant le processeur et d'autres fonctionnalités restent un mystère à l’heure de l’écriture de ces lignes. Nous en saurons plus lors de sa présentation officielle qui est donc prévue pour la semaine prochaine.