Honor X80 Pro Max : une batterie 11000 mAh pour un milieu de gamme hors norme

À retenir Batterie de 11000 mAh pour une autonomie prolongée, type silicium-carbone.

pour une autonomie prolongée, type silicium-carbone. Charge rapide de 90 W et charge inversée de 27 W pour alimenter d'autres appareils.

et charge inversée de pour alimenter d'autres appareils. Écran AMOLED de 6,78 à 6,79 pouces avec définition 1.5K et fréquence de 120 Hz.

Honor a confirmé la présentation du X80 Pro Max le 22 juin prochain en Chine, via une communication publiée sur Weibo qui officialise le nom de l’appareil et quelques éléments clés de sa fiche technique. Selon la marque, ce modèle inaugure une batterie d’une capacité inédite de 11000 mAh, de type silicium‑carbone, qui constituerait sa plus grande capacité jamais intégrée à un smartphone destiné au grand public.

Il s’agit, à ce jour, de l’une des plus importantes capacités annoncées pour un téléphone non renforcé par un grand constructeur, un segment habituellement dominé par des modèles avec des batteries plus modestes, souvent comprises entre 5000 et 6000 mAh.

Une charge rapide malgré tout

Toujours d’après Honor, la batterie sera associée à une charge filaire 90 W, un niveau déjà vu sur certains modèles concurrents, mais rarement combiné à une telle capacité. Le constructeur évoque également une charge filaire inversée 27 W, permettant d’utiliser le X80 Pro Max comme source d’alimentation pour d’autres appareils, à la manière d’une batterie externe.

Les communications de la marque, relayées notamment par Huawei Central, mentionnent par ailleurs un programme de remplacement d’écran qualifié d’« étiquette or », présenté comme un service gratuit en cas de casse pour les premiers acheteurs. Selon Honor, ce service accompagnera un châssis annoncé comme très résistant aux chutes, avec une certification IP68/IP69K et une protection contre les immersions prolongées.

Sur le plan des performances, il semblerait que le X80 Pro Max sera l’un des premiers smartphones, voire le premier, à embarquer le Snapdragon 6 Gen 5, une puce milieu de gamme gravée en 4 nm. Ce SoC reposerait sur un ensemble de quatre cœurs Cortex‑A720 cadencés à 2.6 GHz et quatre cœurs Cortex‑A520 à 2.0 GHz. Les configurations annoncées vont de 8 à 12 Go de RAM, avec un stockage de 128, 256 ou 512 Go, sans lecteur de carte microSD.

Écran, performances et robustesse : ce que promet la fiche technique

Les fiches techniques préliminaires publiées par certains sites comme GSMArena ou Kalvo mentionnent la présence d’un écran AMOLED de 6,78 à 6,79 pouces, avec une définition de 2788 x 1280 pixels, soit un affichage 1.5K capable de gérer un milliard de couleurs. La dalle proposerait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une navigation plus fluide, assortie d’une modulation PWM à 3840 Hz destinée à limiter le scintillement perçu à faible luminosité et donc la fatigue oculaire.

Côté photo, les fuites évoquent un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus à détection de phase et stabilisation optique, capable de filmer en 2160p, sans que la composition exacte du module (ultra grand‑angle ou macro secondaire) ne soit encore détaillée. Le logiciel reposerait sur Android 16, surmonté de MagicOS 10. La connectivité comprendrait la 5G, le Wi‑Fi (avec des rumeurs de compatibilité Wi‑Fi 7), le Bluetooth 5.4, le NFC et un port infrarouge.

Enfin, la série X80 devrait aussi comprendre un modèle « standard » X80, pour lequel les fuites évoquent une batterie déjà très généreuse autour de 10000 mAh, un écran voisin et le même processeur Snapdragon 6 Gen 5. Ce duo viendrait renforcer l’offre de Honor sur le segment des appareils axés sur l’endurance, là où des marques comme Samsung, Xiaomi ou Motorola se contentent généralement de batteries plus petites sur leurs modèles de milieu de gamme.

