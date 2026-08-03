Plage, piscine, festival : 3 smartphones qui encaissent l'été sans faiblir !

Sur le plan du gabarit, les trois modèles jouent des partitions différentes. Le Samsung Galaxy S25 Ultra assume un format imposant de 162,8 mm de haut pour 219 g, avec un cadre en titane grade 5 habillé de coloris Titane Bleu, Noir, Gris et Argent. Sa masse se justifie par une construction dense, taillée pour encaisser les manipulations d'un sac de plage.

Le Motorola Edge 50 Pro adopte une approche plus légère, avec ses 186 g et une épaisseur de 8,2 mm, en Noir, Bleu ou Perle Blanche. Le Pixel 9 reste le plus compact du trio (152,8 mm pour 198 g), décliné en Noir, Vert, Rose et Beige, ce qui le rend facile à glisser dans une poche de short. Côté résistance à l'eau et à la poussière, les trois partagent la certification IP68, un point rassurant pour un usage au bord de la piscine ou à la mer.

Lequel résiste le mieux aux aléas de l'été ?

La certification IP68 place les trois modèles à l'abri d'une immersion temporaire, mais la robustesse ne se limite pas à l'étanchéité. Le Samsung Galaxy S25 Ultra prend l'avantage avec son cadre en titane grade 5 et sa face avant en Gorilla Armor, un verre conçu pour limiter les rayures et les reflets, utile quand l'appareil voyage au contact des clés et de la crème solaire.

Le Motorola Edge 50 Pro suit avec un châssis soigné et la même certification IP68, suffisant pour affronter une averse ou des mains mouillées. Le Pixel 9 ferme la marche sur les matériaux, sans démériter, avec son cadre en aluminium et un dos en verre qui reste sensible aux chutes sur une surface dure.

Pour un usage estival exigeant, le Galaxy S25 Ultra offre donc la meilleure marge de sécurité, notamment pour la randonnée ou les activités nautiques. Le Motorola Edge 50 Pro constitue un bon compromis entre légèreté et solidité pour un usage balnéaire classique, tandis que le Pixel 9, plus compact, gagnera à recevoir une coque pour les sorties les plus exposées.

Lequel tient une journée entière loin d'une prise ?

Loin d'une prise, l'autonomie fait la différence. Le Pixel 9 et sa batterie de 4700 mAh visent une journée complète d'usage mixte, épaulés par la gestion énergétique de la puce Tensor 4, mais sa recharge filaire plafonne à 15 W, ce qui impose un branchement prolongé.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra prend l'avantage avec ses 5000 mAh, la plus grande réserve du trio, de quoi couvrir une longue journée de photos et de navigation.

Le Motorola Edge 50 Pro suit avec 4500 mAh, une capacité un peu en retrait mais bien compensée sur le terrain.

C'est justement sur la recharge que le Motorola Edge 50 Pro passe devant, avec sa charge TurboPower de 125 W qui redonne l'essentiel de l'énergie le temps d'une pause déjeuner, un vrai atout quand on enchaîne les activités. Le Galaxy S25 Ultra se recharge à 45 W et les trois modèles acceptent la recharge sans fil, pratique avec un chargeur de voiture compatible. Pour un festival ou une journée entière sans accès facile à une prise, le S25 Ultra rassure par sa réserve, tandis que le Motorola mise sur des recharges express entre deux étapes.

Lequel photographie le mieux et reste lisible en plein soleil ?

En plein soleil, deux critères comptent : la qualité photo et la lisibilité de l'écran. Le Samsung Galaxy S25 Ultra domine sur la polyvalence, avec son capteur principal de 200 mégapixels et son zoom optique qui isole un détail de paysage sans perte, épaulés par une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces assez lumineuse pour rester lisible en extérieur.

Le Pixel 9 suit de près en photo grâce au traitement logiciel de Google, très efficace pour récupérer un ciel contrasté et les scènes à fort écart de lumière. Le Motorola Edge 50 Pro s'appuie sur son capteur de 50 mégapixels et sa dalle pOLED de 6,7 pouces à 144 Hz, agréable et fluide, un cran en dessous sur la restitution des hautes lumières.

Côté selfie et visio de vacances, le Motorola se distingue avec son capteur avant de 50 mégapixels, quand le Pixel 9 privilégie le naturel des teintes de peau.

En conclusion, le Samsung Galaxy S25 Ultra est le plus polyvalent pour qui veut le meilleur en photo comme en autonomie, le Motorola Edge 50 Pro le plus pratique pour les journées actives grâce à sa recharge express et sa légèreté, et le Google Pixel 9 le plus équilibré pour un format compact qui suit partout sans se faire oublier.