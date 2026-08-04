Passer à Android en 2026 : 3 smartphones qui ne vous feront pas regretter l'iPhone

Sur le plan du design, les trois modèles rassurent par leur finition. Le Galaxy S26 reprend l'esthétique épurée de Samsung dans un gabarit compact (149,6 mm de haut pour 167 g) qui rappelle la prise en main d'un iPhone standard, décliné en Noir, Blanc, Violet et Cyan. C'est le plus léger et le plus facile à glisser dans une poche.

Le Pixel 10 Pro arbore la barre photo horizontale de Google (152,8 mm pour 207 g) en Noir, Beige, Gris et Vert. Le OnePlus 13 est le plus imposant du trio, avec sa grande dalle de 6,82 pouces et ses 210 g, proposé en Noir, Blanc et Bleu. Les trois sont certifiés IP68, une résistance à l'eau et à la poussière équivalente à celle d'un iPhone récent, de quoi partir l'esprit tranquille.

Quelle expérience logicielle et quel suivi des mises à jour ?

C'est souvent le point qui inquiète le plus au moment de quitter iOS. Le Pixel 10 Pro propose l'interface Android la plus épurée, proche de la simplicité d'iOS, avec Android 16 et les fonctions d'IA de Google intégrées au système. Le Galaxy S26 mise sur One UI, plus riche en options et en personnalisation, épaulé par Galaxy AI. Le OnePlus 13 tourne sous OxygenOS, reconnu pour sa fluidité et ses animations soignées. Le Pixel offre la transition la plus douce, le Samsung le plus de possibilités de réglage, et le OnePlus un bon équilibre entre les deux.

Sur la durée de vie logicielle, argument clé face à l'iPhone, le Pixel 10 Pro et le Galaxy S26 prennent l'avantage avec un engagement de sept ans de mises à jour Android et de sécurité, de quoi garder le téléphone aussi longtemps qu'un iPhone. Le OnePlus 13 suit avec plusieurs années de mises à jour, un peu en retrait sur la durée totale. Pour qui veut conserver son mobile cinq ans ou plus, le Pixel et le Galaxy offrent la meilleure tranquillité.

Quel écosystème et quelle connectivité au quotidien ?

En quittant Apple, on perd la continuité entre iPhone, Mac et AirPods, que ces modèles compensent différemment. Le Galaxy S26 passe devant grâce à l'écosystème Galaxy (montres, écouteurs, tablettes) et au mode Samsung DeX, qui transforme le mobile en poste de travail sur un écran externe. Le Pixel 10 Pro s'appuie sur l'intégration poussée des services Google et le partage rapide entre appareils Android. Le OnePlus 13 se connecte bien à l'univers Android, avec un écosystème maison moins fourni.

Côté connectivité, les trois adoptent le Wi-Fi 7 pour un réseau domestique rapide et gèrent l'eSIM comme un iPhone, ce qui simplifie le changement d'opérateur. Le Pixel 10 Pro et le OnePlus 13 embarquent le Bluetooth 6.0, le Galaxy S26 le Bluetooth 5.4. Tous intègrent le paiement sans contact et le lecteur d'empreintes sous l'écran, pour retrouver rapidement ses habitudes de déverrouillage et de paiement.

Performances, autonomie et recharge : lequel pour vous ?

En puissance, le OnePlus 13 et le Galaxy S26 dominent avec, respectivement, le Snapdragon 8 Elite (score AnTuTu autour de 2,86 millions) et l'Exynos 2600 (environ 2,83 millions), taillés pour le jeu et le multitâche lourd. Le Pixel 10 Pro affiche un score brut inférieur avec son Tensor G5, mais concentre sa puissance sur les traitements par IA et la photo, avec un zoom optique 5x. Le OnePlus prend la tête pour la performance pure, le Pixel pour l'intelligence logicielle et la polyvalence photo.

L'autonomie tranche nettement. Le OnePlus 13 domine avec sa batterie de 6000 mAh, autour de 61 heures d'usage, et surtout sa recharge filaire de 100 W qui règle la lenteur de charge reprochée à l'iPhone. Le Pixel 10 Pro (4870 mAh) et le Galaxy S26 (4300 mAh) tiennent tous deux une bonne journée et rechargent à 30 W et 25 W, avec la charge sans fil dans les deux cas. En conclusion, le Galaxy S26 est le plus complet pour l'écosystème et la bureautique mobile, le Pixel 10 Pro le plus proche de l'iPhone pour la simplicité et le suivi, et le OnePlus 13 le plus endurant et le plus rapide à recharger.