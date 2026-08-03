Concrètement, le Galaxy S25 revient aujourd'hui à près de 350 € sous le tarif encore pratiqué par Samsung en direct, sans rien perdre de ses qualités. Chez un constructeur qui tient longtemps ses prix, une telle différence sur un modèle d'à peine un an mérite qu'on s'y arrête.

Pourquoi ce prix aujourd'hui

La raison est simple et sans piège. Le Galaxy S25 est sorti début 2025, et Samsung a depuis lancé sa nouvelle génération, le Galaxy S26. Comme à chaque cycle, le modèle de l'année précédente voit son prix baisser nettement, quand ses qualités, elles, ne bougent pas.

C'est ce qui rend l'offre intéressante. Vous payez 549,99 € un téléphone que Samsung facture encore près de 900 € sur son site, et la marque promet 7 ans de mises à jour depuis sa sortie, soit un suivi jusqu'en 2032 environ. De ce côté, vous êtes tranquille pour longtemps.

Ce que vaut le Galaxy S25

Sur la fiche technique, le S25 n'a presque rien à envier aux modèles plus récents. Il réunit un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces à 120 Hz, lumineux et au format compact, la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy parmi les plus performantes du marché, et 12 Go de mémoire, le tout dans un châssis certifié IP68.

Côté photo, le bloc arrière reste polyvalent de jour comme de nuit, épaulé par les fonctions d'intelligence artificielle que Samsung a mises en avant sur cette génération. La batterie de 4 000 mAh tient la journée sans difficulté pour un usage classique. Pour comparer avec le reste de la gamme, vous pouvez parcourir notre catalogue des smartphones Samsung.

Quelques réserves, pour rester honnête. À ce tarif, l'offre porte le plus souvent sur la version d'entrée de la gamme, donc pensez à confirmer la capacité de stockage et le coloris au moment de commander. Le chargeur secteur n'est pas fourni dans la boîte, comme chez Samsung depuis plusieurs générations. Et si vous tenez à avoir le tout dernier modèle, c'est désormais vers le Galaxy S26 qu'il faut regarder.

À qui conseiller ce Galaxy S25 ? À celles et ceux qui cherchent un petit format haut de gamme, complet et taillé pour durer, sans payer le prix du tout dernier modèle. Vous renoncez simplement aux quelques nouveautés du S26 pour économiser plusieurs centaines d'euros sur un appareil qui reste excellent. En revanche, si vous voulez la toute dernière génération ou le plus grand écran possible, mieux vaut regarder ailleurs dans la gamme. L'offre vaut pour le stock actuel chez Boulanger et peut évoluer, alors vérifiez le tarif affiché au moment de votre commande.