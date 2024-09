Huawei dévoile le Mate XT : le premier smartphone à triple écran pliant

Alors que tous les regards sont tournés vers les Etats-Unis avec la dernière Keynote d’Apple pour la présentation des iPhone 16, iPhone 16 Plus mais également des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, la Chine entend offrir plus d’innovation avec Huawei. En effet, la marque vient d’officialiser le tout premier smartphone pliant doté d’un triple écran interne. Baptisé Huawei Mate XT, il se distingue par son écran OLED LTPO de 10,2 pouces qui peut se replier deux fois pour offrir trois configurations d'utilisation. Entièrement déplié, l'appareil se présente comme une tablette avec un affichage de 3184 x 2232 pixels. Un premier pliage le transforme en un smartphone à grand écran de 7,9 pouces (2048 x 2232 pixels), tandis qu'un second pliage le réduit à un format plus compact de 6,4 pouces (1008 x 2232 pixels).

Ses dimensions sont d’une largeur de 73,5 mm avec un seul écran, 143 mm avec deux écrans et 219 mm lorsque tous les écrans sont dépliés. Il fait 156,7 mm de haut pour une épaisseur de 12,8 mm lorsqu’il est totalement replié. Lorsqu’il se présente comme une tablette, il ne fait que 3,6 mm de profil !

Cette flexibilité est rendue possible grâce à des matériaux innovants et un système de charnière complexe. Huawei a développé un écran utilisant des matériaux flexibles multi-directionnels, offrant une résistance à la flexion accrue de 25% par rapport aux pliants traditionnels, selon la marque. Le mécanisme de pliage, baptisé en référence à la station spatiale Tiangong, emploie un système à double rail et des composants mobiles pour assurer un pliage sans espace.

Des performances techniques de haut vol

Malgré sa conception audacieuse, le Mate XT ne fait aucun compromis sur les performances. L'écran OLED LTPO offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et prend en charge 1 milliard de couleurs. Huawei met également en avant des capacités d'amélioration de l'image par intelligence artificielle.

La partie photo n'est pas en reste avec un module arrière inspiré du Mate X5. On retrouve un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et une ouverture variable f/1.4-f/4.0, un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels offrant un zoom optique 5,5x, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Une caméra frontale de 8 mégapixels complète l'ensemble.

Sous le capot, Huawei n'a pas communiqué sur le processeur utilisé, mais confirme la présence de 16 Go de RAM. On sait que le sujet du chipset est délicat pour la marque qui a décidé de développer ses propres puces depuis l’interdiction qui la touche pour ne pas travailler avec des entreprises américaines. C’est aussi pour cette raison que le système HarmonyOS est ici utilisé alors que la marque intégrait Android de Google avant l’embargo. En outre, trois options de stockage sont proposées : 256 Go, 512 Go et 1 To. L'autonomie est assurée par une batterie de 5600 mAh, répartie en trois cellules ultra-fines de seulement 1,9 mm d'épaisseur. La charge rapide est supportée à 66W en filaire et 50W en sans-fil.

Un logiciel adapté à la polyvalence de l'appareil

Comme évoqué un peu plus haut et à l’image des smartphones les plus récents de la marque, le Mate XT fonctionne sous HarmonyOS 4.2, le système d'exploitation maison de Huawei basé sur l'AOSP (Android Open Source Project). L'interface a été spécialement optimisée pour tirer parti des différentes configurations d'écran. En mode simple écran, l'appareil se comporte comme un smartphone classique. Le mode double écran est présenté comme idéal pour la navigation web et la lecture, tandis que le mode triple écran déplié convient parfaitement au travail détaillé ou à l'étude.

Huawei a également intégré diverses fonctionnalités d'intelligence artificielle, comme la conversion voix-texte, le découpage automatique de l'écran, la traduction de documents en temps réel et la retouche photo. L'assistant vocal Xiaoyi (connu sous le nom de Celia à l'international) a été amélioré pour l'occasion.

Une exclusivité chinoise pour le moment

Le Mate XT sera d'abord commercialisé en Chine à partir du 20 septembre. Trois configurations seront proposées : 256 Go à 19 999 yuans (environ 2 550 euros), 512 Go à 21 999 yuans (environ 2 800 euros) et 1 To à 23 999 yuans (environ 3 050 euros). Le mobile est décliné en deux coloris : noir et rouge, avec des accents dorés élégants autour des charnières, des bords et du module photo. Il est peu probable que le Mate XT soit commercialisé en dehors de la Chine dans l'immédiat. Huawei n'a pas sorti de smartphone pliant à l'international depuis le Mate X3 il y a près de 18 mois. Avec le Mate XT, Huawei démontre sa capacité à innover malgré les défis auxquels l'entreprise fait face sur la scène internationale. Mais alors que les pliants qu’ils soient au format livre ou à clapet ont encore du mal à bien se vendre, la marque compte bien montrer qu’elle ne s’arrêtera pas en si bon chemin.