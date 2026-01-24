Huawei Nova 14 Pro : portraits dopés à l’IA, écran quad-curvé et charge 100W pour séduire les jeunes créateurs

Afin de proposer une solution des plus intéressantes pour les personnes qui ne veulent pas mettre 1000 euros dans un smartphone mais qui souhaitent tout de même profiter de très belles expériences notamment dans le domaine de la photo, Huawei propose désormais le modèle Nova 14 Pro qui adopte un design « All New Star Orbit Ring », un module photo circulaire symétrique pensé comme une signature visuelle pour la série.

Photographie portrait et IA embarquée

La marque est l’une des meilleurs en termes de traitement d’image et n’hésite pas à doter ses mobiles de capteurs particulièrement performants. Ainsi, le Huawei Nova 14 Pro met l’accent sur la photographie de portrait, avec l’introduction d’une Ultra Chroma Camera à l’arrière. Selon Huawei, ce capteur capture des données lumineuses multispectrales et offrirait une précision colorimétrique annoncée comme 120% supérieure à celle de capteurs RGB classiques, afin de mieux restituer les nuances de peau et les ambiances lumineuses.

Pour les selfies et la vidéo frontale, l’appareil mise sur une caméra Ultra Portrait Autofocus de 50 mégapixels, avec une plage de zoom allant de 0,8x à 5x. Le fabricant met en avant la mise au point rapide et la capacité à gérer aussi bien les gros plans que les photos de groupe.

La fonction Ultra Speed Snapshot proposée au sein de l’application Appareil photo du mobile, disponible à l’avant comme à l’arrière, est conçue pour figer les scènes en mouvement et les gestes rapides, afin de limiter le flou sur les portraits pris sur le vif. Huawei ajoute également AI Best Expression, un outil qui sélectionne automatiquement pour chaque visage la prise jugée la plus flatteuse parmi une rafale, une approche similaire à ce que l’on observe chez plusieurs concurrents qui exploitent l’IA pour trier les clichés.

Selon le constructeur, l’idée de l’ensemble de ces solutions IA est de rendre le travail de retouche plus léger en postproduction, tout en conservant un rendu présenté comme naturel, du maquillage subtil aux couchers de soleil.

Le reste de la fiche technique

Pour la consultation des photos mais aussi de tous les autres contenus, le smartphone est équipé d’un écran d’une diagonale de 6,78 pouces, aux bords incurvés sur les quatre côtés pour améliorer la prise en main et donner un rendu plus immersif. La dalle OLED affiche une définition de 2412 x 1084 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz, ce qui le place dans la même catégorie que d’autres modèles milieu/haut de gamme orientés multimédia.

Huawei indique que cet écran bénéficie également de la technologie Display Turbo, censée optimiser l’affichage et la fluidité en fonction des usages. Par ailleurs, la gradation haute fréquence PWM à 2160 Hz est présentée comme un atout pour limiter la fatigue visuelle, une fonction que l’on trouve notamment chez la concurrence.

Pour une longue autonomie, le Huawei Nova 14 Pro intègre une batterie de 5400 mAh. La charge repose sur la technologie Huawei SuperCharge Turbo 100W, que la marque associe à un contrôle de température par IA. Ce système ajuste la charge par paliers de 1 degré, avec une précision annoncée jusqu’à 0,1 degré, afin de limiter la surchauffe et de prolonger la durée de vie de la batterie.

Expérience logicielle, IA et sécurité

Le Huawei Nova 14 Pro est livré avec EMUI 15. Selon Huawei, le smartphone propose les outils AI Best Expression, un bouton de commandes intelligentes, des thèmes IA, ainsi qu’un Centre de confidentialité et un Centre de sécurité repensés.

La marque met particulièrement en avant le Smart Controls Button, un bouton virtuel personnalisable qui permet d’accéder aux applications ou actions favorites via un double-tap, afin de gagner du temps au quotidien.

En outre, le Nova 14 Pro profite aussi d’AI Gesture Control, avec des gestes comme Air Scroll ou Grabshot, permettant de faire défiler une page ou de déclencher une capture sans toucher l’écran.

Disponibilité et prix

Le Huawei Nova 14 Pro en configuration 12+512Go de stockage est annoncé en France au prix public conseillé de 699 euros.

La marque indique par ailleurs la disponibilité d’une offre de lancement avec 100 euros de remise jusqu’au 19 février 2026, ramenant temporairement le tarif à 599 euros.