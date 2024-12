Il arrive avant Noël : avec ce code disponible jusqu’à ce soir, l’iPhone 15 Plus arrive à temps avec une remise chez le reconditionneur numéro 1 en France

L’iPhone 15 Pro Plus est disponible chez CertiDeal à petit prix, l’enseigne numéro du reconditionné en France. Et par en France, nous entendons à la fois que l’entreprise est française, mais aussi que les produits sont remis en état entièrement sur le territoire. Jusqu’à ce soir, vous pouvez utiliser le code NOEL15 afin d’obtenir 15 € de réduction et une livraison garantie avant Noël !

La fiche technique de l'iPhone 15 Plus

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4912 mAh

L’iPhone 15 Plus, c’est du très haut de gamme signé Apple, avec des performances au top et un grand écran qui change un peu les habitudes de la marque. Avec sa puce A16 Bionic ultra puissante et une autonomie qui tient la route, il coche toutes les cases pour ceux qui aiment jouer ou regarder des séries sur leur smartphone.

Et bien sûr, son appareil photo est à la hauteur de ce que sait faire Apple. Ajoutons que le modèle étant récent, il sera soumis aux mises à jour d’Apple pendant encore bien des années, faisant de lui un très bon investissement à long terme.

Quelle offre l’iPhone 15 Pro Plus ?

L’iPhone 15 Pro Plus est donc disponible pour 748 € en état « correct », et 853 € en « Parfait état ». Nous vous recommandons la version « Correct », au prix très avantageux et qui est garantie 2 ans. Il est possible de faire poser une coque et une vitre de protection, mais aussi de changer la batterie par une neuve.