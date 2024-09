Il passe de 401 € à 205 € ! Ce smartphone propose un écran Amoled et une grosse RAM pour un tout petit prix

Xiaomi s'impose désormais comme un acteur majeur dans le monde des smartphones. En termes de rapport qualité-prix, rares sont les concurrents, à l'exception peut-être de Samsung, qui peuvent rivaliser avec le constructeur chinois sur le marché de l'entrée de gamme et du milieu de gamme.

Grâce à un savoir-faire qui s'améliore d'année en année, Xiaomi propose des appareils toujours plus performants à des prix très compétitifs. Trouver un smartphone avec 8 Go de RAM et un écran AMOLED pour seulement 205 € est une véritable opportunité, d'autant plus que le même modèle est affiché à 401 € sur le site officiel de la marque.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone polyvalent, capable de répondre aux besoins de différents utilisateurs. Que vous soyez amateur de jeux vidéo ou que votre usage soit davantage centré sur le multimédia classique, ce modèle s'adapte à toutes les situations.

Comme le dit l'adage, "qui peut le plus, peut le moins", et c'est particulièrement vrai ici, car malgré ses performances élevées, son prix actuel le rend bien plus attractif que certains modèles d'entrée de gamme, tout en offrant des fonctionnalités nettement supérieures.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible au meilleur prix sur Amazon

En ce moment, vous pouvez vous procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro sur Amazon pour 205 €, cependant, il ne reste pas beaucoup de modèles au moment où nous écrivons ces lignes !