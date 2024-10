Incompréhension… Ce smartphone Samsung sort dans l'anonymat presque total alors qu'il fait suite à l'un des plus grands succès du constructeur !

Sorti il y a quelques jours, le Galaxy A16 n’a pas fait grand bruit pour son lancement. Un événement d’autant plus étonnant que le A16 5G est le successeur légitime de deux très bons appareils, à savoir les versions Galaxy A14 et Galaxy A15, deux appareils aux scores de ventes très élevés pour Samsung, mais aussi aux fiches techniques très complètes.

Fiche technique du Samsung Galaxy A16

Écran : Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur MediaTek Dimensity 6300

Processeur MediaTek Dimensity 6300 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Malgré notre étonnement, nous sommes ravis de voir arriver ce nouvel engin de milieu de gamme, destiné à un public à la fois technophile, mais soucieux de ses économies.

Il faut dire que si vous aimez regarder des films et séries sur votre smartphone, il est tout indiqué, avec son écran plutôt grand et surtout une technologie Super Amoled. En plus de cela, il est solide au niveau de son appareil photo avec une qualité très convenable.

De plus, s’agissant d’un Samsung, vous accédez à toute la panoplie des applications et services du constructeur, un atout absolument majeur qui a largement de quoi faire pencher la balance face à des smartphones de même prix et catégories.

Où se procurer le Galaxy A16 5G ?

Le Galaxy A16 est disponible un peu partout, que ce soit sur le site de son constructeur, ou sur Amazon, mais c'est sur Rakuten que nous pouvons trouver le plus petit prix pour ce smartphone déjà disponible à moins de 200 € !