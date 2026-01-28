iPhone 13 Pro : pourquoi on aime beaucoup ce modèle reconditionné

Un bon reconditionné, c’est quand vous avez la même confiance qu'à l'achat d'un smartphone neuf. Et pour nous, l'iPhone 13 Pro est le modèle le plus adapté en janvier 2026.

Rémi Deschamps - publié le 28/01/2026 à 17h45
L'iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 Pro est l’un des iPhone les plus faciles à recommander en reconditionné. Il a ce mélange rare entre puissance, écran haut de gamme, photo polyvalente, et l’avantage de toujours être mis à jour par Apple, sans tomber dans les prix des générations les plus récentes.

 

L’offre que propose CertiDeal met l’accent sur son cadre d’achat rassurant, celui-ci étant reconditionné en France, avec un délai de retour et une garantie longue.

La fiche technique de l’iPhone 13 Pro

Ce qu’on aime d’abord avec l’iPhone 13 Pro, c’est l’écran. Apple a intégré la fameuse technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter à 120 Hz. Hormis le tout dernier iPhone 17, aucun modèle standard ne propose 120 Hz d’affichage, et c’est ce qui fait un gros point fort des modèles Pro.

Ensuite, il y a la base technique. L’iPhone 13 Pro repose sur la puce A15 Bionic, avec une configuration pensée pour durer et rester fluide sur les usages lourds (photo, vidéo, applications, multitâche).

 

Côté photo, on profite d’un module polyvalent (triple caméra) très solide pour un usage quotidien, avec un rendu régulier d’une scène à l’autre.

Enfin, c’est un iPhone qui propose la compatibilité MagSafe, la charge rapide, une finition premium, un format 6,1 pouces très équilibré, et qui est toujours mis à jour par son constructeur. Bref, c’est toujours un vrai haut de gamme, même quelques générations après sa sortie.

✅ Points forts

  • Écran ProMotion jusqu’à 120 Hz
  • Puce A15 Bionic
  • Toujours mis à jour

☑️ À prendre en compte

  • En reconditionné, le prix varie selon l’état esthétique et la batterie.

Que vaut l’offre iPhone 13 Pro reconditionné chez CertiDeal ?

L’iPhone 13 Pro est un excellent compromis : il permet d’obtenir des technologies (comme le 120 Hz) que l’on ne retrouve pas sur les modèles standards (hors iPhone 17), mais pour beaucoup moins cher.

Et l’offre CertiDeal met en avant un cadre d’achat rassurant (retour sous 30 jours, garantie longue, 30 jours pour changer d’avis, paiement en plusieurs fois), ce qui peut peser lourd face à une annonce marketplace moins encadrée.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
