iPhone 14 Plus : moins de 300 € pour cette version reconditionné en parfait état !

Un bon iPhone, une vraie remise, et surtout des conditions d’achat qui rassurent : c’est exactement ce qu’on attend d’un bon reconditionné.

Rémi Deschamps - publié le 30/01/2026 à 12h15
L'iPhone 14 Plus sur Rakuten en reconditionné

Au prix proposé sur la plateforme Rakuten, l’iPhone 14 Plus reconditionné est une option très pertinente. Le modèle propose 128 Go en « parfait état » à 299,60 €. Pour un iPhone plutôt récent, et avec un grand format, c'est du tout bon !

 

Le bon point, c’est aussi le cadre annoncé, car le vendeur est Pro, avec livraison gratuite.

Pour comparer rapidement les prix, les états et les vendeurs sur d’autres offres, le plus simple reste le comparateur reconditionné.

La fiche technique de l’iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 Plus, c’est avant tout un iPhone pensé pour le confort d'utilisation grâce à un grand écran de 6,7 pouces, un format idéal pour ceux qui lisent beaucoup, regardent des vidéos ou veulent simplement un téléphone moins fatigant au quotidien.

Et gros point fort : le modèle est toujours soumis aux mises à jour de la marque, et ce pour de nombreuses années encore.

 

L’annonce précise une batterie > 80 % et indique que l’écran peut avoir été remplacé. Les accessoires inclus sont limités au câble USB (sans chargeur) et à l’aiguille SIM.

✅ Points forts

  • Moins de 300 € pour un iPhone grand format.
  • Parfait état annoncé
  • Vendeur Pro + retour possible

☑️ À prendre en compte

  • Chargeur non inclus
  • Batterie > 80 % : correct, mais pas une « batterie neuve »

Que vaut l’offre iPhone 14 Plus à moins de 300 € ?

Une bonne offre en reconditionné repose sur un équilibre entre le prix et les conditions d’achat.

Ici, le prix est attractif pour un iPhone 14 Plus en parfait état, et les informations fournies (batterie, contrôle, accessoires, retours) permettent de se projeter sans zone grise.

Côté garantie, l’annonce mentionne bien une garantie. Le bon réflexe reste de vérifier la ligne « garantie » au moment de l’achat ainsi que les modalités exactes associées.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Guide d'achat

Pliables : 3 modèles Samsung à surveiller en promo

30/01/2026
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Photo : les 3 smartphones à surveiller si la caméra est votre priorité

29/01/2026
Honor Magic8 Lite
Test

Test du Honor Magic8 Lite : le smartphone endurant et robuste qui mise sur l'autonomie record

28/01/2026
OnePlus 15
Guide d'achat

Autonomie : 3 smartphones qui limitent vraiment la dépendance au chargeur

28/01/2026