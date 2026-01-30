iPhone 14 Plus : moins de 300 € pour cette version reconditionné en parfait état !

Au prix proposé sur la plateforme Rakuten, l’iPhone 14 Plus reconditionné est une option très pertinente. Le modèle propose 128 Go en « parfait état » à 299,60 €. Pour un iPhone plutôt récent, et avec un grand format, c'est du tout bon !

Le bon point, c’est aussi le cadre annoncé, car le vendeur est Pro, avec livraison gratuite.

Pour comparer rapidement les prix, les états et les vendeurs sur d’autres offres, le plus simple reste le comparateur reconditionné.

La fiche technique de l’iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 Plus, c’est avant tout un iPhone pensé pour le confort d'utilisation grâce à un grand écran de 6,7 pouces, un format idéal pour ceux qui lisent beaucoup, regardent des vidéos ou veulent simplement un téléphone moins fatigant au quotidien.

Et gros point fort : le modèle est toujours soumis aux mises à jour de la marque, et ce pour de nombreuses années encore.

L’annonce précise une batterie > 80 % et indique que l’écran peut avoir été remplacé. Les accessoires inclus sont limités au câble USB (sans chargeur) et à l’aiguille SIM.

✅ Points forts Moins de 300 € pour un iPhone grand format.

Parfait état annoncé

Vendeur Pro + retour possible ☑️ À prendre en compte Chargeur non inclus

Batterie > 80 % : correct, mais pas une « batterie neuve »

Que vaut l’offre iPhone 14 Plus à moins de 300 € ?

Une bonne offre en reconditionné repose sur un équilibre entre le prix et les conditions d’achat.

Ici, le prix est attractif pour un iPhone 14 Plus en parfait état, et les informations fournies (batterie, contrôle, accessoires, retours) permettent de se projeter sans zone grise.

Côté garantie, l’annonce mentionne bien une garantie. Le bon réflexe reste de vérifier la ligne « garantie » au moment de l’achat ainsi que les modalités exactes associées.