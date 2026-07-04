iPhone 14 reconditionné : 320 € chez Certideal, une alternative au neuf

L'iPhone 14 reconditionné par Certideal s'affiche en ce moment autour de 320 € seulement pendant les soldes. Nous vous disons tout !

La Rédac LesMobiles - publié le 04/07/2026 à 14h00
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Smartphone violet posé sur une table en marbre avec une horloge et des brins de lavande en arrière-plan.

Le tarif de l'iPhone 14 reconditionné enregistre une belle baisse, s'affichant désormais sous le seuil des 320 €.

 

Des caractéristiques techniques durables pour le quotidien

Sur le plan matériel, ce modèle propose des composants haut de gamme. L'affichage est confié à une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, une technologie qui procure un confort visuel de premier ordre, une excellente colorimétrie et des contrastes profonds, particulièrement appréciables pour le streaming vidéo et les réseaux sociaux.

Le volet photographique repose sur un double module de 12 mégapixels doté d'un traitement logiciel performant, capable de délivrer des clichés nets en toutes circonstances et d'enregistrer des séquences vidéo avec une stabilisation de niveau professionnel

De plus, la conception de l'appareil intègre une certification d'étanchéité et une face avant en Ceramic Shield, des propriétés de robustesse structurelle rares sur cette tranche budgétaire.

Une remise immédiate de 20 € à associer aux services CertiDeal

En ce moment, le code SOLDES20 permet de retrancher 20 € de réduction sur l'intégralité des modèles présentés par CertiDeal.

 

Chez CertiDeal, chaque appareil subit une série de 32 points de contrôle rigoureux effectués directement au sein de ses infrastructures franciliennes. L'investissement est par ailleurs sécurisé par une garantie d'une durée de 30 mois. De plus, 30 jours de retour sont possibles, permettant un renvoi sans frais si le smartphone ne donne pas entière satisfaction.

Pour en apprendre plus, vous pouvez vous reporter à notre entretien exclusif avec Laure Cohen, la cofondatrice de CertiDeal, qui apporte un éclairage sur les méthodes de reconditionnement appliquées.

Afin de confronter ces tarifs aux autres acteurs du secteur, notre comparateur de modèles reconditionnés reste accessible pour affiner votre choix.

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