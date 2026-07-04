Moins de 200 euros : notre sélection de 3 smartphones pour le quotidien

Sur le plan du design, les trois modèles partagent une large dalle de 6,7 pouces, mais l'expérience en main diffère. Le Samsung Galaxy A17 mesure 164,4 mm de haut pour 192 g et reprend les lignes sobres de la série A, proposées en Gris, Noir ou Bleu. Sa certification IP54 le protège des éclaboussures et de la poussière, sans aller jusqu'à l'immersion.

Le Xiaomi Redmi Note 15 est le plus fin et le plus léger du trio, avec 7,4 mm d'épaisseur et 178 g, en Noir, Bleu ou Violet. Il prend l'avantage sur la robustesse grâce à sa certification IP68, qui autorise une immersion temporaire. Le Samsung Galaxy A07 ferme la marche côté gabarit (167,4 mm pour 184 g) et se limite, comme le A17, à une protection IP54. Il joue la carte de la simplicité en Noir, Gris ou Vert.

Lequel est le plus puissant et offre le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Redmi Note 15 prend nettement l'avantage avec son processeur Snapdragon 6 Gen 3 et ses 6 Go de RAM, qui lui valent un score AnTuTu autour de 555 000, de quoi enchaîner les applications sans ralentissement. Le Galaxy A17 (Exynos 1330, score proche de 420 000) et le Galaxy A07 (MediaTek G99, environ 417 000) se tiennent de très près en calcul brut. Le A17 garde un léger avantage théorique, mais ses 4 Go de RAM bornent le multitâche, là où les 6 Go du A07 le rendent plus à l'aise quand plusieurs applications restent ouvertes.

Côté écran, le Redmi Note 15 domine encore avec sa dalle AMOLED de 6,77 pouces en 120 Hz, fluide et bien définie (405 ppp), idéale pour le défilement et la vidéo. Le Galaxy A17 suit avec un Super AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz, qui affiche des noirs profonds et de belles couleurs pour regarder des séries. Le Galaxy A07 ferme la marche avec une dalle LCD HD+ de 6,7 pouces à 90 Hz, lisible au quotidien mais moins contrastée que les deux AMOLED, ce qui se remarque sur les photos et le texte fin.

Que valent les photos et l'autonomie ?

En photo, le Redmi Note 15 passe devant avec son capteur principal de 108 mégapixels et sa capacité à filmer en 4K, un cran au-dessus pour récupérer du détail en bonne lumière. Le Galaxy A17 suit avec un capteur principal de 50 mégapixels épaulé par un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur frontal de 13 mégapixels, un ensemble polyvalent pour les réseaux sociaux. Le Galaxy A07 ferme la marche : il conserve un capteur principal de 50 mégapixels correct en plein jour, mais se passe d'ultra grand-angle et plafonne à 8 mégapixels en façade, ce qui pèse sur les selfies et sur la vidéo, limitée au 1080p.

Pour l'autonomie, les trois mobiles partent sur une bonne base. Le Redmi Note 15 mène avec sa batterie de 5520 mAh et surtout sa recharge filaire de 45 W, deux fois plus rapide que ses rivaux, et il accepte même la recharge sans fil selon sa fiche. Le Galaxy A17 et le Galaxy A07 embarquent chacun 5000 mAh avec une recharge de 25 W. Le A07 tire profit de son écran LCD HD+, moins gourmand, pour tenir facilement la journée et déborder sur la suivante en usage modéré, quand le A17 compense par la gestion énergétique fine d'Android 15.

Quelle expérience logicielle et quel rapport qualité-prix ?

Sur le logiciel, les deux Samsung tournent sous One UI, une interface complète que la marque accompagne traditionnellement d'un suivi de mises à jour parmi les plus longs de la série A, un vrai argument pour conserver son mobile plusieurs années. Le Galaxy A17 ajoute quelques fonctions d'optimisation par IA. Le Redmi Note 15 mise sur l'interface HyperOS de Xiaomi, riche en réglages. Les trois intègrent le NFC pour le paiement sans contact, mais le Galaxy A07 se cantonne à une seule carte SIM, là où le A17 et le Redmi Note 15 acceptent la double SIM, pratique pour séparer ligne professionnelle et personnelle.

Reste le nerf de la guerre, le prix. Le Galaxy A07 est le plus accessible, autour de 107 euros au moment de la rédaction, ce qui en fait une porte d'entrée idéale. Le Galaxy A17 se négocie autour de 147 euros et ajoute un écran AMOLED et un meilleur appareil photo pour un surcoût mesuré. Le Redmi Note 15, autour de 179 euros, reste sous la barre des 200 euros tout en offrant le plus de puissance, le meilleur écran et la recharge la plus rapide.

En conclusion, le Galaxy A07 est le plus abordable pour un usage simple ou un premier smartphone, le Galaxy A17 le meilleur compromis pour qui veut un bel écran AMOLED et le suivi logiciel de Samsung, et le Redmi Note 15 le plus complet pour profiter du maximum de performances sans dépasser les 200 euros.