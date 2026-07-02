À utiliser d'une seule main : 3 smartphones compacts mais de haut de gamme !

Sur le plan du design, ces trois compacts cultivent chacun leur style. Le Samsung Galaxy S25 reprend les lignes épurées de la gamme, dos mat et bords plats, dans un gabarit de 146,9 mm pour 162 g, avec une large palette de coloris allant du noir au vert en passant par le violet. L'iPhone 16 conserve ses tranches plates et son bloc photo en diagonale, à 147,6 mm pour 170 g, décliné en cinq coloris pastel.

Le Google Pixel 9 arbore la barre photo horizontale maison et des finitions soignées, dans un format un peu plus généreux, 152,8 mm pour 198 g, proposé en noir, vert, rose et beige. Les trois modèles sont certifiés IP68 contre la poussière et l'immersion temporaire, et acceptent la recharge sans fil, deux garanties de polyvalence malgré leur taille contenue.

Lequel se prend le mieux à une main ?

Pour l'usage à une main, chaque millimètre compte. Le Galaxy S25 est le champion de la compacité avec 146,9 mm de haut, 70,4 mm de large et seulement 162 g, soit le plus court et le plus léger du trio, idéal pour atteindre tout l'écran avec le pouce. L'iPhone 16 le talonne avec 147,6 mm pour 170 g, une prise en main tout aussi naturelle. Le Pixel 9 ferme la marche, plus grand avec ses 152,8 mm et plus lourd à 198 g, un format encore raisonnable mais qui demande parfois la seconde main.

L'épaisseur joue aussi sur le confort. Le Galaxy S25 reste le plus fin à 7,2 mm, devant l'iPhone 16 (7,8 mm) et le Pixel 9, plus épais à 9,5 mm. Pour glisser le téléphone dans une poche et l'utiliser en marchant, le Galaxy S25 offre le meilleur équilibre entre largeur et poids, l'iPhone 16 suit de très près, et le Pixel 9 réclame un peu plus de place dans la main comme dans la poche.

Quelle puissance dans un si petit format ?

La compacité n'impose ici aucun compromis sur la puissance. Le Galaxy S25 embarque la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy avec 12 Go de RAM, une configuration de tout premier plan pour le jeu et le multitâche. L'iPhone 16 répond avec sa puce A18, parmi les plus rapides du marché, idéale pour les applications exigeantes et le montage vidéo. Le Pixel 9 s'appuie sur son Tensor 4 et 12 Go de RAM, un peu en retrait en puissance brute mais taillé pour les traitements d'intelligence artificielle exécutés localement.

Sur la fluidité, le Galaxy S25 et le Pixel 9 profitent d'un écran à 120 Hz qui rend le défilement très doux, là où l'iPhone 16 reste à 60 Hz, une cadence suffisante mais en retrait pour qui a connu le 120 Hz. En réactivité pure, le Galaxy S25 prend l'avantage pour le jeu, l'iPhone 16 domine sur l'optimisation logicielle et la durée de vie des performances grâce à un suivi très long, et le Pixel 9 se distingue par ses fonctions d'IA maison et ses sept ans de mises à jour garanties.

Que valent l'écran et la photo ?

Côté affichage, les trois dalles OLED sont excellentes pour la lecture et la vidéo. Le Galaxy S25 propose une dalle Dynamic AMOLED de 6,2 pouces très lumineuse, l'iPhone 16 une dalle de 6,1 pouces parfaitement calibrée pour la fidélité des couleurs, et le Pixel 9 une dalle OLED Full HD+ au rendu naturel. En photo, le Galaxy S25 mise sur un capteur principal très défini épaulé par le traitement Galaxy AI, ce qui autorise des recadrages serrés sans perte visible de détail.

Le Pixel 9 reste la référence du traitement logiciel : son capteur de 50 mégapixels dopé à l'intelligence artificielle de Google produit des clichés très naturels, y compris quand la lumière baisse. L'iPhone 16 se distingue par sa polyvalence et la qualité de sa vidéo, avec un capteur principal de 48 mégapixels complété d'un ultra grand-angle. En conclusion, le Galaxy S25 est le plus pratique à une main et le plus polyvalent, l'iPhone 16 le plus équilibré entre puissance et photo dans un petit format, et le Pixel 9 le plus convaincant en photo pour qui accepte un gabarit un peu plus grand.