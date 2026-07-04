Le Pass Navigo annuel débarque enfin sur Android

À retenir Le Pass Navigo Annuel est désormais disponible sur Android depuis le 2 juillet 2026 .

est désormais disponible sur depuis le . La dématérialisation se fait via l'application Île-de-France Mobilités en utilisant la puce NFC du smartphone.

en utilisant la puce du smartphone. Les utilisateurs d'iPhone devront attendre l'été 2026 pour accéder à cette fonctionnalité.

La manipulation ne prend que quelques secondes. Il suffit d'ouvrir l'application Île-de-France Mobilités, de se rendre dans l'onglet « Mon espace », puis de sélectionner « Transférer mon Navigo Annuel ».

Le système vérifie ensuite votre éligibilité de en vous demandant de placer votre carte physique au dos du smartphone, exploitant ainsi la puce NFC de l'appareil. Une photographie est également requise afin de pouvoir vous authentifier en cas de contrôle dans les transports ; celle-ci ne peut être modifiée qu'un nombre limité de fois.

Une fois la vérification effectuée, l'abonnement bascule directement sur votre téléphone et devient immédiatement utilisable aux bornes de validation. Contrairement à d'autres migrations numériques, il n'est pas nécessaire d'attendre l'échéance de son contrat en cours pour effectuer ce basculement. En revanche, cette opération désactive définitivement la carte plastique, qui laisse place au smartphone comme unique moyen de validation.

Android avant iPhone, une exception notable

Fait rare dans l'écosystème des services numériques, ce sont cette fois les possesseurs de smartphones Android qui profitent de la fonctionnalité en premier. Selon Île-de-France Mobilités, les utilisateurs d'iPhone devront attendre le courant de l'été pour accéder au même service. Dans un précédent article, nous évoquions déjà juillet 2026 pour Android et septembre 2026 pour iOS. Cette différence de traitement s'explique par les spécificités techniques propres à chaque système d'exploitation en matière de paiement sans contact et de portefeuille numérique.

Pour l'instant, seuls le Navigo Annuel classique et le Navigo Annuel Senior sont concernés par cette dématérialisation. Le forfait Imagine R, destiné aux collégiens, lycéens et étudiants, devra patienter jusqu'en 2027 selon les échéances communiquées par la région.

Un forfait qui conserve ses avantages historiques

Au-delà de la nouveauté technique, le Pass Navigo Annuel conserve les bénéfices qui en faisaient déjà une formule prisée des Franciliens utilisant quotidiennement les transports en commun. Le douzième mois demeure offert, et les abonnés continuent de bénéficier d'un accès gratuit à un emplacement de parking à vélo fermé et sécurisé.

Ce lancement est l'aboutissement d'un calendrier qui a connu plusieurs reports : une date initialement fixée à fin 2025 avait été repoussée au printemps, puis à l'été 2026, selon plusieurs médias spécialisés