Deux jours sans recharger : notre sélection de 3 smartphones taillés pour l'endurance en juillet 2026 !

Sur le plan du gabarit, ces trois endurants ne jouent pas dans la même cour. L'OnePlus 13 est le plus imposant, 162,9 mm de haut pour 210 g, un poids qui s'explique en partie par sa grande batterie, et il se décline en noir, blanc et bleu. Le Xiaomi 15 est au contraire le plus compact et le plus léger du trio, 152,3 mm pour 189 g, ce qui le rend plus facile à tenir d'une main malgré son endurance.

Le Samsung Galaxy A56 se place entre les deux, 162,2 mm pour 198 g, dans des coloris sobres comme le noir, le gris, le vert et le rose. Côté résistance, l'OnePlus 13 et le Xiaomi 15 sont certifiés IP68, contre IP67 pour le Galaxy A56 : dans les trois cas, l'appareil tolère la poussière et les projections d'eau, la certification IP68 ajoutant une marge sur l'immersion temporaire.

Lequel tient vraiment deux jours ?

L'autonomie oppose trois approches. L'OnePlus 13 embarque la plus grosse réserve du trio, 6000 mAh en silicium-carbone, et tient 61 h 36 en usage mixte, de quoi viser deux jours pleins. Le Xiaomi 15 fait encore mieux sur la durée mesurée, 63 h 26, avec une batterie de 5400 mAh dont l'efficacité doit beaucoup à sa puce gravée en 3 nm. Le Galaxy A56 suit avec 5000 mAh et 44 h 34, soit une journée et demie à deux jours pour un usage plus mesuré.

Pour la plus longue autonomie sans avoir à y penser, le Xiaomi 15 prend l'avantage, porté par son rendement énergétique. L'OnePlus 13 suit de très près grâce à sa réserve de 6000 mAh, qui rassure les gros consommateurs de vidéo et de navigation. Le Galaxy A56 ferme la marche en durée pure, mais reste le plus endurant de sa catégorie de prix, ce qui en fait une porte d'entrée crédible vers la grande autonomie sans payer un tarif de haut de gamme.

Quelle recharge quand la batterie faiblit ?

Sur la recharge filaire, l'OnePlus 13 domine avec ses 100 W, qui font le plein de sa batterie de 6000 mAh très rapidement, en une pause café. Le Xiaomi 15 suit de près avec 90 W, un débit qui permet de récupérer l'essentiel d'une charge sur une courte pause. Le Galaxy A56 se contente de 45 W, plus lent mais cohérent avec son prix, et capable malgré tout d'un plein en moins d'une heure.

Les deux modèles haut de gamme, OnePlus 13 et Xiaomi 15, ajoutent la recharge sans fil rapide, pratique pour poser le téléphone sur un socle au bureau sans manipuler de câble. Le Galaxy A56 mise davantage sur la longévité : sa batterie est certifiée pour 2000 cycles de charge, soit le double des 1000 cycles annoncés sur les deux autres, un gage de bonne santé après plusieurs années d'usage quotidien.

Quelle gestion de l'énergie au quotidien ?

Au quotidien, l'endurance dépend autant de la gestion fine de l'énergie que de la capacité brute. L'OnePlus 13 et le Xiaomi 15 s'appuient sur des dalles LTPO capables d'abaisser leur fréquence d'affichage quand l'image est fixe, ce qui réduit la consommation en lecture et en navigation. Leur processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, conjugue puissance et sobriété, ce qui explique des scores d'autonomie élevés même en usage soutenu.

Le Galaxy A56 suit une autre logique : un processeur Exynos 1580 moins gourmand par nature et une dalle Full HD+ qui demande moins d'énergie qu'une définition supérieure. Son atout n'est pas la performance de pointe mais la régularité dans le temps, appuyée par ses 2000 cycles de batterie. En conclusion, le Xiaomi 15 est le plus endurant pour qui veut tenir deux jours sans y penser, l'OnePlus 13 le plus rassurant grâce à sa réserve de 6000 mAh et sa charge la plus rapide, et le Galaxy A56 le plus pertinent pour une autonomie solide à petit prix.