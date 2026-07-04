Xiaomi 17T Pro : faut-il craquer pour le mastodonte de Xiaomi ?

Fiche technique

Écran AMOLED 6,83 pouces, 144 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 9500

12 Go de mémoire vive (extensibles)

256 ou 512 Go d’espace de stockage interne (non extensible)

Triple capteur arrière : 50 + 50 + 12 mégapixels / 32 mégapixels

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Batterie 7000 mAh, charge filaire 100 W, charge sans fil

Étanchéité : IP68

Système d'exploitation Android 16 avec surcouche logicielle HyperOS

Design

Le Xiaomi 17T Pro n'est pas un téléphone qu'on oublie dans sa poche. Avec sa dalle de 6,83 pouces, il joue dans la même cour que le Galaxy S26+ ou le Pixel 10 Pro, ces formats qui réclament presque deux mains pour être manipulés sereinement. Châssis métallique, dos en verre : la recette est classique, mais l'exécution est soignée, dans la lignée du Xiaomi 17. Sur la balance, l'aiguille s'arrête autour de 219 grammes, et ça se sent — le poids d'un Pixel 9 Pro XL, autrement dit celui d'un appareil dont on n'oublie jamais vraiment la présence.

À l'arrière, l'îlot photo Leica occupe une large place, un parti pris visuel qui rapproche le 17T Pro du Xiaomi 17 plus que des modules tout en rondeurs d'un Oppo Find X9 ou Xiaomi 17 Ultra. La finition mate, légèrement satinée, a le double mérite de repousser les traces de doigts et d'asseoir cette impression de solidité. Bonne surprise : malgré ses dimensions, les tranches incurvées et les angles adoucis rendent la prise en main plus douce qu'on ne le redoutait. La masse, elle, ne ment pas pour autant.

Côté connectique, rien d'exotique à signaler : USB-C, double SIM, 5G, tout le nécessaire moderne. La prise jack, en revanche, est passée à la trappe — comme chez à peu près tout le monde à ce tarif. Les haut-parleurs stéréo, répartis en haut et en bas, assurent un rendu équilibré en mode paysage, avec une puissance honnête et peu de distorsion ; il leur manque simplement un peu d'ampleur, mais quel smartphone y échappe ? Quant au lecteur d'empreintes sous l'écran, il est un peu trop bas, selon nous, à seulement 1 cm du bord inférieur de l’appareil mais répond au quart de tour.

En clair, le 17T Pro assume son statut de grosse machine. C'est ce qui lui permet de loger une batterie XXL et un module photo ambitieux ; les amateurs de petits formats, eux, passeront leur chemin.

L'écran

S'il fallait ne retenir qu'un argument, ce serait celui-là. La dalle AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition 1,5K et grimpe à 144 Hz, là où un Pixel 10 Pro ou un Oppo Find X9 se contentent encore de 120 Hz. Sur le papier, le détail paraît mineur ; à l'usage, le défilement et les jeux y gagnent une fluidité supplémentaire, d'autant que HyperOS sait redescendre la fréquence quand l'écran n'a pas besoin de s'emballer — la batterie le lui rend bien.

Le vrai morceau de bravoure, c'est la luminosité. Avec un pic annoncé autour de 3 500 cd/m², l'écran reste parfaitement lisible en plein soleil, sans cette impression de contenu délavé qu'on trouve sur des dalles plus modestes. Les couleurs claquent, les noirs sont profonds, et pour les puristes, plusieurs profils permettent de calmer le jeu vers un rendu plus naturel. Vidéo HDR, réseaux sociaux, jeux mobiles : difficile de prendre cet écran en défaut. On apprécie le support des formats HDR10+ et surtout du Dolby Vision largement utilisé sur les plateformes de streaming.

La réactivité tactile suit, qu'on enchaîne les parties nerveuses ou qu'on tape un long message. Les réglages laissent la main sur la fréquence, la température de couleur et la résolution, de quoi arbitrer soi-même entre confort visuel et consommation. On sent que Xiaomi a voulu marquer les esprits sur ce terrain précis : là où un Pixel mise sur le logiciel et le traitement d'image, le 17T Pro répond par la force brute de sa dalle.

Forcément, qui dit grand écran dit grand téléphone. Mais pour qui passe ses journées le nez sur des vidéos ou des fils d'actu, le compromis penche largement du bon côté.

Le système et les applications

Aux commandes, on trouve HyperOS 3, la surcouche maison posée sur Android. L'interface est fluide, bien rangée, et surtout elle ne noie pas l'utilisateur : les menus restent logiques, les réglages se trouvent sans fouiller pendant dix minutes. Pour qui aime mettre les mains dans le cambouis, la personnalisation est généreuse — thèmes, icônes, animations, agencement des applis. C'est plus riche qu'un Pixel, plus dense qu'un OnePlus 15 qui, lui, cultive la sobriété.

L'intelligence artificielle s'invite un peu partout : retouche photo, suggestions contextuelles, gestion de la mémoire, surveillance de la batterie. Rien de révolutionnaire, mais l'ensemble travaille discrètement en arrière-plan. C’est le menu HyperAI que les fonctions sont regroupées dans les paramètres. Il y a bien sûr Gemini mais aussi la possibilité de générer des fonds d’écran, la rédaction assistée, la reconnaissance vocale pour transcrire l’audio en texte, traduire automatiquement les enregistrements mais également un interprète et les sous-titres IA sur les appels vidéo ou les réunions.

Globalement, retenez qu’on reste toutefois sur une couche plus chargée que l'Android épuré de Google ou que le One UI déjà familier de Samsung.

Côté applications préinstallées, Xiaomi n’a fait vraiment d’efforts : on retrouve ses classiques et quelques outils maison, ainsi que la déferlante de bloatwares redoutée. L'espace grignoté par le système et les applications préinstallées reste raisonnable, à 46,4 Go occupés, et l'accès au Play Store comme aux services Google est évidemment complet.

Reste que la philosophie du 17T Pro penche nettement vers l'écosystème Xiaomi, là où un Pixel fait corps avec Gemini.

Le suivi logiciel, enfin, s'aligne sur les derniers modèles premium de la marque : plusieurs années de mises à jour système et de sécurité. C'est sérieux, mais on est encore loin des sept ans promis par Google. De quoi garder l'appareil longtemps sans se sentir lâché en route — sans pour autant battre des records.

Les performances

Sous le capot, Xiaomi a misé sur la puce MediaTek Dimensity 9500, épaulée par une dose généreuse de RAM. Le choix tranche avec les Snapdragon que l'on croise chez un OnePlus 15, et il ne s'agit pas d'un caprice marketing : sur les bancs d'essai habituels — Geekbench 6, 3DMark, AnTuTu — le 17T Pro joue clairement dans la cour des grands, nettement au-dessus du 17T standard, à hauteur des références du moment.

Au quotidien, l'interface ne bronche jamais, les applications s'ouvrent au doigt et à l'œil, et le multitâche le plus brutal ne lui arrache pas la moindre saccade. La mémoire vive virtuelle, quand on l'active, vient lisser les sessions les plus chargées pour ceux qui enchaînent les gros travaux.

Côté jeu, même tableau. Les titres populaires tournent avec un niveau de détail élevé et une fluidité stable, y compris sur des morceaux gourmands comme Call of Duty Mobile ou les jeux de course les plus exigeants. Surtout, la dissipation thermique a été soignée : le téléphone chauffe sans jamais s'étrangler, et les images ne s'effondrent pas après vingt minutes de partie.

Par rapport à la concurrence, le OnePlus 15, avec son Snapdragon et son interface allégée, conserve peut-être un léger avantage en sensation de vitesse pure ; mais le 17T Pro recolle par sa puissance globale et son endurance. Le Galaxy S26+ et le Oppo Find X9 jouent davantage l'équilibre entre puissance, photo et logiciel, tandis que le Pixel 10 Pro lâche du lest sur les benchmarks pour mieux briller côté IA. Si vous cherchez une machine qui encaisse tout sans broncher, le compte y est.

Le multimédia

Pour la photo, Xiaomi rejoue la carte du partenariat avec Leica et soigne son module : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif capable d'un zoom optique jusqu'à 5x. De quoi couvrir à peu près toutes les situations, du paysage au portrait serré. Et le résultat suit : on a droit à un bon niveau de détail, des couleurs flatteuses sans tomber dans la saturation criarde et une dynamique bien tenue.

L'application reprend les codes de la maison — un carrousel de modes, des niveaux de zoom accessibles d'une pression, le passage d'un capteur à l'autre sans temps mort. Les réglages avancés ne se cachent pas, et les profils Leica raviront ceux qui aiment un rendu un peu typé (Authentique ou Vibrant).

C'est avec le téléobjectif et les scènes bien éclairées que le 17T Pro donne le meilleur de lui-même. Les portraits profitent d'un joli bokeh (flou à l’arrière-plan), les clichés de jour sont franchement convaincants, au point de placer l'appareil parmi les très bons photophones du moment, face aux Galaxy S26+, Pixel 10 Pro et Oppo Find X9.

La nuit tombée, les résultats restent corrects, même si certains concurrents — un Pixel, un Oppo — conservent une longueur d'avance sur le traitement logiciel.

La vidéo, elle, fait le travail sans crever l'écran. La captation reste naturelle mais peut manquer un peu de lumière dans les conditions difficiles, ce qui le place derrière les meilleurs pour qui filme beaucoup. Pour les réseaux et l'usage courant, en revanche, rien à redire.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Xiaomi 17T Pro est livré avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM et une coque de protection en silicone.

L'autonomie

C'est l'autre gros morceau du 17T Pro. Avec une batterie qui avoisine les 7000 mAh, Xiaomi se place bien au-dessus de la plupart de ses rivaux, et ça se voit à l'usage : une journée et demie d'utilisation intensive sans tirer la langue, davantage si l'on se montre un peu raisonnable. Le duo HyperOS / Dimensity 9500 fait visiblement bien son travail, aidé par la fréquence d'affichage qui s'adapte à la volée.

La recharge filaire, autour de 100 W, est un régal : quelques dizaines de minutes suffisent à repartir pour une bonne partie de la journée. La recharge sans fil, elle, répond à l'appel, elle aligne le Xiaomi 17T Pro sur les standards d'un Galaxy S26+ ou d'un Pixel 10 Pro.

Dans le match de l'endurance, Xiaomi se hisse sans peine sur le podium. Le Galaxy S26+ et le OnePlus 15 tiennent bien la distance, mais sans cette réserve brute ; le Pixel 10 Pro, lui, mise tout sur l'optimisation plutôt que sur les milliampères. Si l'autonomie figure en haut de votre liste, ce 17T Pro fait partie des propositions les plus tentantes du moment.

Notre avis

Au final, le Xiaomi 17T Pro coche beaucoup de cases, et certaines avec brio. Son écran, d'une luminosité spectaculaire, son immense batterie, ses performances de premier ordre et sa partie photo signée Leica en font un compagnon idéal pour qui dévore du contenu, joue souvent et soigne ses clichés. HyperOS 3 ajoute une interface riche et fluide, saupoudrée de fonctions d'IA utiles — même si, sur ce terrain, Xiaomi reste moins offensif que Google.

Ses défauts, tiennent surtout à son poids et à son gabarit, qui le rendent encombrant et peu adapté aux petites mains, et à un prix de lancement qui le pousse sur les plates-bandes des vrais flagships comme le Galaxy S26+. La vidéo, correcte mais sans éclat, pourra aussi refroidir les vidéastes pointilleux, là où Samsung et Google gardent une petite avance.

Si vous voulez un grand écran, une autonomie de baroudeur et une puissance sans compromis, le Xiaomi 17T Pro mérite amplement sa place aux côtés du OnePlus 15, du Pixel 10 Pro et du Oppo Find X9. Si votre budget est serré ou que vous rêvez d'un format plus compact, lorgnez plutôt vers le Pixel 10 Pro ou le Oppo Find X9, voire le Xiaomi 17T, un peu moins bien loti en photo ; et si l'écosystème et la vidéo priment, le Galaxy S26+ reste une valeur sûre.

