iPhone 15 : pour Noël, on découvre l'un des meilleurs reconditionné du secteur

À Noël, le meilleur cadeau n’est pas le plus cher, mais celui qui tient ses promesses, et c'est le cas de cette offre reconditionné.

Rémi Deschamps - publié le 10/12/2025 à 12h15
L'iPhone 15 pour Noël

À l’approche des fêtes nous sommes nombreux à chercher un nouveau smartphone, et si les critères sont divers, ceux qui reviennent souvent sont d'être utile, durable, fiable et bien équipé. 

L’iPhone 15 reconditionné entre parfaitement dans cette catégorie. Voici pourquoi ce modèle est l’un des meilleurs bons plans reconditionné de ce mois de décembre. Et en ce moment, avec le code XMAS15, vous obtenez une réduction de 15€.

J'obtiens l'iPhone 15 sur CertiDeal

Un prix très attractif pour un iPhone récent

Proposé à 464,99 € en version 128 Go et coloris bleu pour la version la moins chère, cet iPhone 15 reconditionné offre une véritable économie par rapport au prix neuf, car rappelons que l'iPhone 15 est sortie il y a seulement deux ans, ce qui n'est pas grand chose pour un smartphone des écuries Apple.

Reconditionné en France et garanti 30 mois, l’iPhone 15 est livré avant Noël.

Un iPhone moderne, puissant et pensé pour durer

L’iPhone 15 est équipé avec une  puce A16 Bionic, un capteur photo 48 Mpx et d'un port USB-C, comme les Android. 

J'obtiens l'iPhone 15 sur CertiDeal

CertiDeal précise que chaque appareil passe par un protocole strict avec vérification, tests complets et homologation dans leurs ateliers basés en France. Cette approche interne garantit un meilleur suivi et un niveau de traçabilité rarement proposé à ce prix.

La version en parfait état est proposé à 499 €, il s'agit pour nous d'un très bon ratio rapport qualité-prix.

✅Points forts

  • Reconditionné en France avec suivi local
  • Garantie 30 mois incluse
  • iPhone moderne (USB-C, capteur 48 Mpx, A16 Bionic)

☑️À considérer

  • Prix au dessus des 400 €, mais un vrai investissement durable
  • Livré sans coque ni accessoires
J'obtiens l'iPhone 15 sur CertiDeal
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones pour faire un cadeau de Noël en 2025 (tous budgets)

10/12/2025
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
Guide d'achat

Dernière ligne droite pour les achats de Noël : les smartphones à petit prix que nous vous conseillons

09/12/2025
Google PIxel 10 Pro
Guide d'achat

Voici les meilleurs smartphones haut de gamme de décembre 2025 juste avant Noël

09/12/2025
Samsung Galaxy A26
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones à moins de 200 € pour faire un cadeau sans se ruiner

07/12/2025