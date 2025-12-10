iPhone 15 : pour Noël, on découvre l'un des meilleurs reconditionné du secteur

À l’approche des fêtes nous sommes nombreux à chercher un nouveau smartphone, et si les critères sont divers, ceux qui reviennent souvent sont d'être utile, durable, fiable et bien équipé.

L’iPhone 15 reconditionné entre parfaitement dans cette catégorie. Voici pourquoi ce modèle est l’un des meilleurs bons plans reconditionné de ce mois de décembre. Et en ce moment, avec le code XMAS15, vous obtenez une réduction de 15€.

Un prix très attractif pour un iPhone récent

Proposé à 464,99 € en version 128 Go et coloris bleu pour la version la moins chère, cet iPhone 15 reconditionné offre une véritable économie par rapport au prix neuf, car rappelons que l'iPhone 15 est sortie il y a seulement deux ans, ce qui n'est pas grand chose pour un smartphone des écuries Apple.

Reconditionné en France et garanti 30 mois, l’iPhone 15 est livré avant Noël.

Un iPhone moderne, puissant et pensé pour durer

L’iPhone 15 est équipé avec une puce A16 Bionic, un capteur photo 48 Mpx et d'un port USB-C, comme les Android.

CertiDeal précise que chaque appareil passe par un protocole strict avec vérification, tests complets et homologation dans leurs ateliers basés en France. Cette approche interne garantit un meilleur suivi et un niveau de traçabilité rarement proposé à ce prix.

La version en parfait état est proposé à 499 €, il s'agit pour nous d'un très bon ratio rapport qualité-prix.