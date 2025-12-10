Google et Apple s'unissent pour simplifier le passage d'Android vers iPhone

Google et Apple annoncent un partenariat pour faciliter le transfert de données entre smartphones Android et iPhone. Cette initiative commune a pour but de simplifier le processus de migration lors de la configuration initiale d'un nouvel appareil, qu'il s'agisse d'un passage d'Android vers iOS ou inversement. D'après Google, cette nouvelle méthode sera directement intégrée aux systèmes d'exploitation des deux marques, éliminant ainsi le besoin de recourir à des applications tierces.

Cette annonce représente l'une des rares occasions où les deux entreprises californiennes confirment publiquement une coopération technique. Le déploiement de cette fonctionnalité débute avec la version Android Canary 2512 (ZP11.251121.010), actuellement disponible pour l'ensemble des appareils Pixel.

Du côté d'Apple, l'implémentation est prévue dans une prochaine version bêta développeur d'iOS 26. Selon les deux fabricants, ces versions de test permettront d'améliorer progressivement l'expérience utilisateur et d'ajouter la prise en charge de types de données supplémentaires avant le lancement public.

Les fonctionnalités migreront ensuite vers la version Android Beta avant d'être déployées dans une version stable. Ce principe permettra aux ingénieurs des deux entreprises d'identifier et de corriger les problèmes potentiels avant la mise à disposition générale. Une réponse aux pressions réglementaires internationales Cette collaboration intervient dans un contexte où les règlements sont de plus contraignants pour les entreprises de la tech.

En effet, plusieurs pays examinent attentivement les pratiques qui pourraient maintenir les utilisateurs captifs d'une plateforme particulière, exerçant ainsi une pression sur les géants technologiques. Actuellement, il faut passer par les applications Move to iOS d'Apple et Android Switch de Google, qui permettent la migration de données entre les deux écosystèmes. La nouvelle méthode, intégrée, offrira la possibilité de prendre en charge davantage de types de données que les outils actuels ne permettent pas de transférer.

Les connexions entre appareils seront directes et pair-à-pair, garantissant que les données ne transitent pas par des serveurs externes. La sécurité et la confidentialité des informations transférées seront ainsi renforcées lors du changement de plateforme.

Un précédent avec AirDrop et Quick Share et le déploiement

Récemment, en novembre 2025 à travers une initiative unilatérale, Google avait annoncé rendre facile le partage de fichiers entre AirDrop sur les appareils Apple et Quick Share sur les smartphones Pixel 10 mais avec cette nouvelle fonctionnalité les mobiles de Google ne seront plus les seuls concernés. Selon la firme de Mountain View, le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité sur Android se fera appareil par appareil.