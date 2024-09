iPhone 16 et iPhone 16 Plus : un écran toujours à 60 Hz mais un bouton pour prendre des photos

Au premier coup d'œil, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus ne semblent pas très différents de leurs prédécesseurs. On retrouve les bords plats et les coins arrondis caractéristiques du design Apple. Cependant, quelques changements subtils sont à noter. Le module photo arrière adopte une nouvelle disposition verticale des capteurs, rappelant l'iPhone 12. Ce changement n'est pas uniquement esthétique : il permet aux nouveaux modèles de capturer des photos et vidéos spatiales, compatibles avec le casque Apple Vision Pro.

Côté coloris, Apple propose cinq teintes : noir, blanc, rose, bleu ultramarine et vert. Ces nouvelles couleurs se veulent plus vives et audacieuses que celles de la génération précédente.

Un écran amélioré, mais toujours limité à 60 Hz

L'iPhone 16 conserve un écran OLED de 6,1 pouces, tandis que l'iPhone 16 Plus dispose d'une dalle de 6,7 pouces. La résolution reste inchangée, avec respectivement 2556 x 1179 pixels et 1290 x 2796 pixels. La principale amélioration concerne la luminosité maximale, qui atteint désormais 2000 nits en extérieur, contre 1600 cd/m² pour les iPhone 15. Cela devrait améliorer la lisibilité en plein soleil. Malheureusement, Apple n'a pas cédé aux demandes des utilisateurs concernant une fréquence de rafraîchissement plus élevé. L'écran reste bloqué à 60 Hz, alors que de nombreux smartphones Android proposent du 90 Hz ou 120 Hz dans cette gamme de prix.

De nouveaux boutons pour plus de fonctionnalités

L'une des principales nouveautés de l'iPhone 16 est l'ajout de deux boutons inédits. Le premier est le bouton Action, déjà présent sur les iPhone 15 Pro. Il remplace l'interrupteur de mise en sourdine et peut être personnalisé pour effectuer diverses actions rapides.

Le second, exclusif à la gamme iPhone 16 et notamment présent sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, est le bouton Camera Control. Situé sur la tranche droite, sous le bouton d'alimentation, il permet d'accéder rapidement à l'appareil photo et de contrôler certaines fonctions par glissement ou pression.

Le système photo de l'iPhone 16 et 16 Plus évolue avec un capteur principal de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels auparavant. Cette augmentation de la résolution s'accompagne d'améliorations logicielles pour optimiser la qualité des clichés. Le mode portrait bénéficie notamment d'une mise au point plus précise et d'un meilleur rendu des cheveux et de la fourrure. La capture de photos en basse lumière est également améliorée. L'ultra grand-angle de 12 mégapixels est désormais doté de l'autofocus, permettant de réaliser des photos macro de qualité. Enfin, le téléobjectif 2x est toujours obtenu par recadrage du capteur principal.

Côté vidéo, l'iPhone 16 peut désormais filmer en 4K à 60 images par seconde avec le codec Dolby Vision, une fonctionnalité auparavant réservée aux modèles Pro.

Des performances en hausse avec la puce A18

L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus embarquent la nouvelle puce A18, gravée en 3 nanomètres. Apple annonce des gains de performances significatifs par rapport à l'A16 Bionic de l'iPhone 15 : 30% de puissance en plus pour le CPU, 40% de performances supplémentaires pour le GPU, 30% d'efficacité énergétique en plus.

Ces améliorations se traduisent par une meilleure autonomie, estimée à une journée complète d'utilisation pour l'iPhone 16 et jusqu'à deux jours pour l'iPhone 16 Plus. La puce A18 permet également à ces modèles de prendre en charge les jeux AAA, comme Resident Evil Village ou Assassin's Creed Mirage, auparavant limités aux iPhone 15 Pro.

L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience

Comme sur les modèles Pro et Pro Max, Apple met l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle avec son système "Apple Intelligence". Celui-ci sera disponible en version bêta dès octobre via une mise à jour iOS. Parmi les fonctionnalités annoncées, on trouve la génération d'emoji personnalisés, le résumé automatique de textes, ou encore la reconnaissance visuelle d'objets et de lieux via l'appareil photo.

Prix et disponibilité des iPhone 16 et iPhone 16 Plus

L'iPhone 16 sera disponible en précommande à partir du 13 septembre à 969 euros pour la version 128 Go. Comptez sur un prix de 1099 euros pour la version 256 Go tandis que le modèle embarquant 512 Go sera proposé à 1349 euros. Pour la version iPhone 16 Plus, comptez sur des prix respectifs de 1119 euros, 1249 euros et 1499 euros pour des capacités de stockage de 128, 256 et 512 Go.