Galaxy S25 Ultra : C'est le meilleur smartphone et vous avez une grosse remise assurée ! Voici pourquoi

Si ce titre y va un peu fort, pour autant, c'est sans aucun doute que le Galaxy S25 Ultra est LE smartphone qui se fera une place cette année comme l'un des meilleurs. Il est est même tout à fait possible qu'il soit le meilleur à conseiller si vous êtes à la recherche du smartphone Android le plus compétent du marché.

Et cela tombe bien, car pour les French Days, qui ont commencé hier, et se finiront mercredi, Samsung propose un nouveau code de réduction.

Un smartphone qui se fraie un chemin vers le haut du panier

Commençons par l’évidence : l’écran. Le Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces (3120 x 1440 px, 120 Hz adaptatif) est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd’hui. DxOMark ne s’y est pas trompé : il a été sacré meilleur écran au monde.

Sous le capot, Samsung dégaine le Snapdragon 8 Elite "for Galaxy", une puce gravée en 3 nm qui allie puissance brute, efficacité énergétique et surtout… une IA embarquée qui a été primée aux GLOMO Awards. Oui, carrément. Concrètement ? Des apps plus réactives, une gestion intelligente de l’autonomie, et une fluidité qui se fait vraiment sentir.

Sur la photo, le S25 Ultra aligne les superlatifs : capteur principal 200 MP, périscope 50 MP (zoom 5x), téléobjectif 10 MP (zoom 3x), et ultra grand-angle 50 MP. Le tout boosté par l’IA maison, évidemment.

Que ce soit en plein jour ou en basse lumière, les résultats sont bluffants. Et oui, le S25 Ultra tient tête sans trembler à l’iPhone 16 Pro Max, au Xiaomi 14 Ultra ou aux fleurons de chez Honor.

Côté autonomie, pas de surprise : les 5000 mAh assurent largement une journée complète sans transpirer et en utilisation intensive, avec recharge rapide 45W et charge sans fil 15W.

Le S Pen reste également fidèle au poste, sans Bluetooth cette foi, mais toujours aussi précis pour prendre des notes ou retoucher une photo.

Et justement, les nouvelles fonctions de One UI 7 font la part belle à l’IA. Suppression d’objets en un tap, génération de « meilleure pose », retouches express : tout est plus fluide, plus propre, plus intelligent. Et cette IA, Samsung commence déjà à la déployer sur la gamme Galaxy A. Une vraie volonté de démocratisation !

Offres French Days : jusqu’à 280 € d’avantage immédiat

À l’occasion des French Days, Samsung met le paquet. Jusqu’à mercredi prochain, vous pouvez activer le code FRENCH10 pour bénéficier de 10 € offerts tous les 100 € d’achat. Pour un Galaxy S25 Ultra, cela fait 130 € de réduction immédiate voire jusqu'160 € pour la version la plus chère.

Et ce n’est pas tout : Samsung applique également un remboursement de 150 € après achat, ce qui porte l’avantage total à 280 € de remboursé minimum et jusqu'à 840 € théoriquement avec la reprise d'anciens appareils. Une occasion en or de s’offrir l’un des smartphones les plus puissants de 2025…