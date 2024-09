iPhone 16 : nous les avons comparées, et c’est elle la meilleure offre de lancement !

L’iPhone 16 vient tout juste de sortir et les offres de précommande laissent maintenant place à celle de lancement. Les différences ne sont pas toujours évidentes, d'autant plus que cette année, les iPhone 16 n’ont pas bénéficié de très gros avantages en précommande. Nous sommes donc partis à la recherche d’une offre sur cet appareil d'Apple qui sortirait du lot.

Mais avant tout, parlons un peu de l’iPhone 16 en lui-même.

Fiche technique de l’iPhone 16

Écran : OLED de 6,1 pouces

OLED de 6,1 pouces Processeur : Apple A18 Bionic

Apple A18 Bionic RAM : 8 Go

8 Go Caméra principale : 48 MP (ƒ/1.5)

48 MP (ƒ/1.5) Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 4700 mAh

L’iPhone 16 apporte de belles améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment avec une RAM augmentée à 8 Go au lieu de 6, une batterie plus performante et la toute nouvelle puce A18 Bionic. Ces avancées permettent à l’iPhone 16 de pousser encore plus loin en termes de performance et de fluidité, tout en conservant l'ergonomie et la praticité qui font la renommée des iPhone.

Grâce à son format compact et une interface toujours aussi intuitive, l'iPhone 16 s'impose comme un excellent choix pour ceux recherchant puissance et simplicité.

Quelles sont les offres pour l’iPhone 16 ?

Nous avons comparé les offres de lancement d’Amazon, Rakuten, Boulanger, la Fnac, Cdiscount et RED by SFR…

La Fnac propose une reprise de votre ancien appareil, mais aussi une remise de 20 % sur les accessoires ; toutefois, Boulanger fait là même chose, mais avec une coque Powerbank offerte ainsi que 50 % de remise sur une protection vitre pour votre smartphone !

De son côté, Amazon permet de payer jusqu’en 4 fois, tout comme Cdiscount, qui ajoute également un concours qui peut vous faire gagner le prix de l’iPhone 16 en bon d’achat !

RED by SFR, permet jusqu’à 130 € d'avantages, si vous faîtes reprendre votre ancien smartphone, et/ou que vous souscrivez un nouveau forfait chez eux.

De son côté, Rakuten propose en ce moment une offre avec un iPhone 16 sous la barre des 900 € avec en plus 45 € de cashback, une excellente offre !

Le top 4 est donc composé de Rakuten, Boulanger, Cdiscount et RED by SFR, qui se démarquent avec plus d’avantages lors de l’achat. Mais notre préférence va à deux d'entre eux : Boulanger qui est celui qui offre le plus d’avantages, bien RED by SFR se défend très bien ! Et Rakuten, qui donne accès à l’iPhone 16 sous les 900 € et avec un gros cashback qui permet potentiellement d’acheter également des accessoires pour l’appareil !