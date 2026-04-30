iPhone 17 : Le trouver à moins de 800 € pour les French Days, c'est possible

Les French Days 2026 se poursuivent. Dans un contexte où le pouvoir d'achat est une priorité, trouver un modèle récent de chez Apple à un prix cohérent n'est pas une minve affaire. Voici une offre à considérer !

Rémi Deschamps - publié le 30/04/2026 à 17h45
Alignement de smartphones de différentes couleurs montrant les objectifs de leurs appareils photo arrière.

L'iPhone 17, dernier-né de la gamme de mobiles Apple, bénéficie actuellement d'une remise importante sur Rakuten. Proposé à 969 € par son constructeur, le modèle 256 Go en coloris Sauge passe sous la barre symbolique des 800 €.

En cumulant la réduction immédiate et le code promotionnel RAKUTEN5, le prix final descend à 793,99 €. Un prix très rare sur ce produit.

J'obtiens l'iPhone 17 sur Rakuten 

Une configuration technique pensée pour la durabilité

L'iPhone 17 embarque la puce A19, un vrai point fort puisqu'elle est conçue pour gérer les applications les plus gourmandes et les futures mises à jour d'iOS 26.

Mais pour nous, les deux vraies améliorations, c'est l'arrivée sur un modèle standard du stockage à 256 Go minimal et d'un écran avec 120 Hz. Cela fait des années qu'il n'y avait pas eu de tels changements sur un modèle de base, et d'après nous, ces deux modifications sont tout à fait majeures en donnant bien plus de confort d'utilisation sans devoir passer à un modèle pro encore beaucoup plus cher.

Détail de l'offreiPhone 17 (256 Go)
Prix de référence969,00 €
Prix French Days798,99 €
Prix avec code RAKUTEN5793,99 €
Garantie24 mois

Sécurité de l'achat et services inclus

L'offre est mise en avant par le vendeur « oppatech », qui affiche une note de 4,6/5 basée sur plus de 1 000 ventes. Le produit est vendu comme neuf et scellé (modèle A3520), avec une garantie de 24 mois, ce qui sécurise l'investissement sur le long terme.

Je découvre l'offre pour l'iPhone 17

La livraison est gratuite et prévue dans des délais courts. À noter que l'appareil supporte à la fois une nano-SIM physique et une eSIM.

Comme pour les générations précédentes, l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte, il faudra donc utiliser un équipement existant ou en acquérir un séparément.

L'avis de la rédaction : Nous avons tendance à vous orienter vers le reconditionné pour les iPhone d'Apple étant donné les prix très élevés du neuf ; toutefois, moins de 800 € semble un prix assez juste et pertinent, surtout pour un smartphone que vous garderez probablement presque 10 ans.

J'obtiens l'iPhone 17 à moins de 800 €
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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