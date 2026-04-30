iPhone 17 : Le trouver à moins de 800 € pour les French Days, c'est possible

L'iPhone 17, dernier-né de la gamme de mobiles Apple, bénéficie actuellement d'une remise importante sur Rakuten. Proposé à 969 € par son constructeur, le modèle 256 Go en coloris Sauge passe sous la barre symbolique des 800 €.

En cumulant la réduction immédiate et le code promotionnel RAKUTEN5, le prix final descend à 793,99 €. Un prix très rare sur ce produit.

Une configuration technique pensée pour la durabilité

L'iPhone 17 embarque la puce A19, un vrai point fort puisqu'elle est conçue pour gérer les applications les plus gourmandes et les futures mises à jour d'iOS 26.

Mais pour nous, les deux vraies améliorations, c'est l'arrivée sur un modèle standard du stockage à 256 Go minimal et d'un écran avec 120 Hz. Cela fait des années qu'il n'y avait pas eu de tels changements sur un modèle de base, et d'après nous, ces deux modifications sont tout à fait majeures en donnant bien plus de confort d'utilisation sans devoir passer à un modèle pro encore beaucoup plus cher.

Détail de l'offre iPhone 17 (256 Go) Prix de référence 969,00 € Prix French Days 798,99 € Prix avec code RAKUTEN5 793,99 € Garantie 24 mois

Sécurité de l'achat et services inclus

L'offre est mise en avant par le vendeur « oppatech », qui affiche une note de 4,6/5 basée sur plus de 1 000 ventes. Le produit est vendu comme neuf et scellé (modèle A3520), avec une garantie de 24 mois, ce qui sécurise l'investissement sur le long terme.

La livraison est gratuite et prévue dans des délais courts. À noter que l'appareil supporte à la fois une nano-SIM physique et une eSIM.

Comme pour les générations précédentes, l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte, il faudra donc utiliser un équipement existant ou en acquérir un séparément.