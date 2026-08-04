Concrètement, l'iPhone 17 Pro repasse bien en dessous de son prix de lancement, alors que le modèle n'a pas un an. Chez Apple, une baisse de cette ampleur sur le Pro de l'année en cours ne se voit pas souvent, puisque la marque tient ses tarifs et que ses distributeurs suivent rarement avant plusieurs mois.

Pourquoi ce prix maintenant

Deux éléments l'expliquent. D'abord, l'iPhone 17 Pro n'est pas un modèle de fin de cycle mais le Pro le plus récent d'Apple, donc il n'y a pas ici de successeur qui ferait mécaniquement chuter le prix. La baisse vient surtout d'Amazon, qui se positionne devant les autres enseignes, lesquelles tiennent l'appareil autour de 1 229 €.

Ensuite, le contexte joue plutôt dans l'autre sens. Selon la presse spécialisée, la pénurie de mémoire pousse plusieurs constructeurs à relever leurs tarifs en cette rentrée. Voir un haut de gamme récent reculer au lieu de grimper est donc l'exception du moment, ce qui rend l'offre d'autant plus lisible.

Ce que vaut l'iPhone 17 Pro à ce tarif

Sur la fiche technique, l'iPhone 17 Pro n'a rien à envier à ses rivaux. Il réunit un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz (ProMotion), la puce A19 Pro parmi les plus rapides du marché, et un triple module photo de 48 mégapixels épaulé par un système de refroidissement revu, pensé pour les longues sessions de jeu et de vidéo.

Le reste coche les cases attendues d'un haut de gamme récent : 12 Go de mémoire, 256 Go de stockage sur cette version, USB-C, résistance IP68 et charge sans fil. C'est un appareil taillé pour durer plusieurs années, et le suivi logiciel d'Apple, traditionnellement long, va dans le même sens.

Deux points méritent tout de même votre attention avant de valider. Cette offre porte sur la version 256 Go, la moins chère de la gamme Pro, si bien que le tarif grimpe vite dès que l'on vise davantage de stockage. Par ailleurs, le reconditionné n'apporte rien d'intéressant ici puisque la meilleure offre remise à neuf reste quasiment au niveau du prix du neuf. Pour situer ce tarif, vous pouvez comparer avec le reste de la gamme dans notre catalogue des smartphones Apple.

Faut-il en profiter ? Si vous vouliez le dernier iPhone Pro sans le payer au prix fort, 1 129 € est aujourd'hui l'un des meilleurs points d'entrée que nous ayons relevés depuis sa sortie. Si votre budget est plus serré, un Pro reste un achat lourd, et les modèles précédents comme la gamme standard offrent un rapport prix-usage plus doux. Reste la question du calendrier, car ce prix vaut pour l'offre Amazon du moment et peut évoluer vite : avec des tarifs orientés à la hausse ailleurs, rien ne dit que cette fenêtre durera, ni que les prochaines semaines feront mieux. Mieux vaut donc vérifier le tarif affiché au moment de votre commande.