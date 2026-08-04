iPhone 17 Pro : 1 129 € chez Amazon, soit 100 € sous son tarif habituel

Lancé à 1 329 € il y a moins d'un an, l'iPhone 17 Pro descend à 1 129 € chez Amazon dans sa version 256 Go. C'est environ 100 € sous le tarif que pratiquent la plupart des autres marchands, et près de deux cents euros sous son prix de sortie. Un geste rare sur le Pro le plus récent d'Apple, que nous avons voulu regarder de près.

La Rédac LesMobiles - publié le 04/08/2026 à 17h30
Ajoutez-nous à vos favoris
Smartphone posé sur un fond noir et orange assorti.

Concrètement, l'iPhone 17 Pro repasse bien en dessous de son prix de lancement, alors que le modèle n'a pas un an. Chez Apple, une baisse de cette ampleur sur le Pro de l'année en cours ne se voit pas souvent, puisque la marque tient ses tarifs et que ses distributeurs suivent rarement avant plusieurs mois.

 

Pourquoi ce prix maintenant

Deux éléments l'expliquent. D'abord, l'iPhone 17 Pro n'est pas un modèle de fin de cycle mais le Pro le plus récent d'Apple, donc il n'y a pas ici de successeur qui ferait mécaniquement chuter le prix. La baisse vient surtout d'Amazon, qui se positionne devant les autres enseignes, lesquelles tiennent l'appareil autour de 1 229 €.

Ensuite, le contexte joue plutôt dans l'autre sens. Selon la presse spécialisée, la pénurie de mémoire pousse plusieurs constructeurs à relever leurs tarifs en cette rentrée. Voir un haut de gamme récent reculer au lieu de grimper est donc l'exception du moment, ce qui rend l'offre d'autant plus lisible.

 

Ce que vaut l'iPhone 17 Pro à ce tarif

Sur la fiche technique, l'iPhone 17 Pro n'a rien à envier à ses rivaux. Il réunit un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz (ProMotion), la puce A19 Pro parmi les plus rapides du marché, et un triple module photo de 48 mégapixels épaulé par un système de refroidissement revu, pensé pour les longues sessions de jeu et de vidéo.

Le reste coche les cases attendues d'un haut de gamme récent : 12 Go de mémoire, 256 Go de stockage sur cette version, USB-C, résistance IP68 et charge sans fil. C'est un appareil taillé pour durer plusieurs années, et le suivi logiciel d'Apple, traditionnellement long, va dans le même sens.

Deux points méritent tout de même votre attention avant de valider. Cette offre porte sur la version 256 Go, la moins chère de la gamme Pro, si bien que le tarif grimpe vite dès que l'on vise davantage de stockage. Par ailleurs, le reconditionné n'apporte rien d'intéressant ici puisque la meilleure offre remise à neuf reste quasiment au niveau du prix du neuf. Pour situer ce tarif, vous pouvez comparer avec le reste de la gamme dans notre catalogue des smartphones Apple.

Faut-il en profiter ? Si vous vouliez le dernier iPhone Pro sans le payer au prix fort, 1 129 € est aujourd'hui l'un des meilleurs points d'entrée que nous ayons relevés depuis sa sortie. Si votre budget est plus serré, un Pro reste un achat lourd, et les modèles précédents comme la gamme standard offrent un rapport prix-usage plus doux. Reste la question du calendrier, car ce prix vaut pour l'offre Amazon du moment et peut évoluer vite : avec des tarifs orientés à la hausse ailleurs, rien ne dit que cette fenêtre durera, ni que les prochaines semaines feront mieux. Mieux vaut donc vérifier le tarif affiché au moment de votre commande.

 
La Rédac LesMobiles

La Rédac LesMobiles

L'équipe de rédacteurs LesMobiles.com vous propose de nombreux articles sur l'actualité des smartphones.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Le robot Android portant des lunettes de soleil sur une plage.
Guide d'achat

Passer à Android en 2026 : 3 smartphones qui ne vous feront pas regretter l'iPhone

04/08/2026
Smartphone capturant un concert de heavy metal traditionnel.
Guide d'achat

Plage, piscine, festival : 3 smartphones qui encaissent l'été sans faiblir !

03/08/2026
Une personne tient un smartphone et joue à un jeu mobile.
Guide d'achat

Voici les trois meilleurs smartphones du moment pour le Gaming en Août 2026

02/08/2026
L'iPhone 17
Guide d'achat

Voici 3 iPhone pas chers pour accéder à l'écosystème Apple à prix juste

01/08/2026