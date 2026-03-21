iPhone 17e : Déjà en promo en version européenne (Garantie 2 ans incluse ) et avant les French Days !

L'iPhone 17e 256 Go Noir au tarif de 679,99 € au lieu de 719 €. Il s'agit d'un produit neuf, en version européenne, livré dans son emballage d'origine non ouvert. Cette configuration inclut une garantie de 24 mois, offrant une sérénité identique à un achat en boutique physique.
Une fiche technique équilibrée pour 2026
L'iPhone 17e s'impose comme un excellent compromis pour ceux qui recherchent un smartphone compact et performant. Propulsé par la nouvelle puce A19 et tournant sous iOS 26, il promet une fluidité parfaite pour les années à venir.
|Écran
|6.1 pouces
|Processeur
|Puce Apple A19
|Stockage
|256 Go
|Réseau
|Compatible 5G
Les détails de l'offre Rakuten
Ce bon plan concerne la version Noir, mais d'autres coloris comme le Blanc ou le Rose pastel sont également disponibles en 256 Go ou 512 Go.
Voici les points clés à retenir pour cet achat :
- Livraison gratuite
- Garantie : 24 mois inclus
- Fidélité : Jusqu'à 34 € offerts en Rakuten Points pour vos prochains achats.
- Paiement : Possibilité de régler en plusieurs mensualités
Le conseil de la rédaction : Avant de valider votre panier, n'hésitez pas à utiliser notre outil de duel de smartphones pour comparer l'iPhone 17e avec l'iPhone 16 Pro reconditionné, dont le tarif est assez proche.
Notez que comme pour tous les nouveaux modèles Apple, l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte. Pensez à vérifier si votre ancien chargeur est compatible avec le câble USB-C fourni.