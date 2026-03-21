iPhone 17e : Déjà en promo en version européenne (Garantie 2 ans incluse ) et avant les French Days !

L'iPhone 17e 256 Go Noir au tarif de 679,99 € au lieu de 719 €. Il s'agit d'un produit neuf, en version européenne, livré dans son emballage d'origine non ouvert. Cette configuration inclut une garantie de 24 mois, offrant une sérénité identique à un achat en boutique physique.

Une fiche technique équilibrée pour 2026

L'iPhone 17e s'impose comme un excellent compromis pour ceux qui recherchent un smartphone compact et performant. Propulsé par la nouvelle puce A19 et tournant sous iOS 26, il promet une fluidité parfaite pour les années à venir.

Écran 6.1 pouces Processeur Puce Apple A19 Stockage 256 Go Réseau Compatible 5G

Les détails de l'offre Rakuten

Ce bon plan concerne la version Noir, mais d'autres coloris comme le Blanc ou le Rose pastel sont également disponibles en 256 Go ou 512 Go.

Voici les points clés à retenir pour cet achat :

Livraison gratuite

Garantie : 24 mois inclus

24 mois inclus Fidélité : Jusqu'à 34 € offerts en Rakuten Points pour vos prochains achats.

Jusqu'à 34 € offerts en Rakuten Points pour vos prochains achats. Paiement : Possibilité de régler en plusieurs mensualités

Le conseil de la rédaction : Avant de valider votre panier, n'hésitez pas à utiliser notre outil de duel de smartphones pour comparer l'iPhone 17e avec l'iPhone 16 Pro reconditionné, dont le tarif est assez proche.

Notez que comme pour tous les nouveaux modèles Apple, l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte. Pensez à vérifier si votre ancien chargeur est compatible avec le câble USB-C fourni.