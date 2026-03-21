iPhone 17e : Déjà en promo en version européenne (Garantie 2 ans incluse ) et avant les French Days !

À peine arrivé sur le marché, le nouvel iPhone 17e voit déjà son prix fondre chez certains revendeurs. C'est le cas sur Rakuten, où le modèle doté de 256 Go de stockage s'affiche avec une remise immédiate.

Rémi Deschamps - publié le 21/03/2026 à 12h15
iPhone 17e : Déjà en promo en version européenne (Garantie 2 ans incluse ) et avant les French Days !

L'iPhone 17e 256 Go Noir au tarif de 679,99 € au lieu de 719 €. Il s'agit d'un produit neuf, en version européenne, livré dans son emballage d'origine non ouvert. Cette configuration inclut une garantie de 24 mois, offrant une sérénité identique à un achat en boutique physique.

 

Une fiche technique équilibrée pour 2026

L'iPhone 17e s'impose comme un excellent compromis pour ceux qui recherchent un smartphone compact et performant. Propulsé par la nouvelle puce A19 et tournant sous iOS 26, il promet une fluidité parfaite pour les années à venir.

Écran6.1 pouces
ProcesseurPuce Apple A19
Stockage256 Go
RéseauCompatible 5G

Les détails de l'offre Rakuten

Ce bon plan concerne la version Noir, mais d'autres coloris comme le Blanc ou le Rose pastel sont également disponibles en 256 Go ou 512 Go. 

Voici les points clés à retenir pour cet achat :

  • Livraison gratuite
  • Garantie : 24 mois inclus
  • Fidélité : Jusqu'à 34 € offerts en Rakuten Points pour vos prochains achats.
  • Paiement : Possibilité de régler en plusieurs mensualités

Le conseil de la rédaction : Avant de valider votre panier, n'hésitez pas à utiliser notre outil de duel de smartphones pour comparer l'iPhone 17e avec l'iPhone 16 Pro reconditionné, dont le tarif est assez proche.

Notez que comme pour tous les nouveaux modèles Apple, l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte. Pensez à vérifier si votre ancien chargeur est compatible avec le câble USB-C fourni.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Le meilleur rapport qualité/prix de 2026 : Flagships de l’an dernier ou milieu de gamme ?

21/03/2026
oneplus 15
Guide d'achat

Charge ultra rapide et/ou Batteries Silicium-Carbone pour ne plus jamais attendre

20/03/2026
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Processeurs NPU : trois smartphones qui pensent avant vous (et qui le font bien)

19/03/2026
Nothing Phone (4a)
Guide d'achat

Notre sélection des 3 smartphones milieu de gamme du moment

18/03/2026