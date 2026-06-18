iPhone Air 2 : ce que promet le nouveau double appareil photo

À retenir Le iPhone Air 2 pourrait intégrer un système photo double avec un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle.

pourrait intégrer un avec un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle. Le nouveau module photo vise à offrir une meilleure polyvalence pour différents types de photos.

pour différents types de photos. Apple travaillerait sur des ajustements internes pour maintenir un design fin tout en intégrant ce second capteur.

L’iPhone Air lancé en 2025 a surtout marqué les esprits par sa finesse et son poids contenu, au sein de la famille des iPhone 17. En revanche, le choix d’un seul capteur arrière a souvent été pointé comme un compromis trop sévère pour un smartphone vendu au prix d’un iPhone moderne. Le module actuel, un capteur Fusion de 48 mégapixels avec recadrage 2x de qualité optique, permet certes des images détaillées, mais laisse peu de marge aux utilisateurs qui aiment varier les angles ou composer des scènes plus larges.

Deux capteurs pour le prochain Air

Selon plusieurs fuites issues de la chaîne d’approvisionnement, la deuxième génération envisagée, l’iPhone Air 2 serait pensée pour répondre précisément à ce manque. Des indiscrétions attribuées au leaker Digital Chat Station évoquent un châssis toujours très mince et un bloc photo repensé pour accueillir deux optiques à l’arrière. L’objectif principal resterait un capteur Fusion de 48 mégapixels, proche de celui de l’iPhone Air actuel, mais il ne serait plus seul à bord.

La principale évolution envisagée serait donc l’ajout d’un ultra grand‑angle, également annoncé à 48 mégapixels par plusieurs sources concordantes. Les rumeurs décrivent un système composé d’un capteur Fusion principal de 48 mégapixels et d’un second module Fusion ultra grand‑angle de 48 mégapixels, les deux étant intégrés sur un plateau horizontal à l’arrière. Ce choix irait dans le sens d’une meilleure polyvalence pour la photo du quotidien : paysages, scènes de rue, photos de groupe ou intérieurs exigus profiteraient d’un champ de vision beaucoup plus large.

Apple iPhone Air

Toutefois, l’iPhone Air 2 ne bénéficierait pas de zoom optique spécifique, contrairement aux modèles équipés d’objectifs périscopiques comme certains iPhone Pro ou smartphones Android haut de gamme. L’absence de téléobjectif dédié impliquerait que le grossissement au‑delà du recadrage 2x reposerait sur un agrandissement numérique, avec le risque d’une perte de netteté lorsqu’on pousse le zoom. Les fuites laissent entendre qu’Apple miserait sur le traitement logiciel, via des algorithmes de type Photonic Engine, pour limiter la dégradation des détails.

En tout état de cause, l’un des enjeux pour Apple serait de maintenir un profil extrêmement fin tout en casant un module photo plus ambitieux, là où la plupart des concurrents misent sur des blocs arrière volumineux pour intégrer des capteurs multiples et de grosses batteries.

En outre, d’après plusieurs articles, la marque étudierait des ajustements internes, notamment autour de Face ID, afin de libérer de la place pour ce second capteur sans épaissir le smartphone.