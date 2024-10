iPhone SE 4 : Apple prépare une refonte majeure de son smartphone abordable

Selon des fuites assez sérieuses, l'iPhone SE 4 devrait adopter un look plus contemporain, s'éloignant du design vieillissant des précédentes générations. Selon plusieurs sources, Apple s'inspirerait de l'iPhone 14 pour ce nouveau modèle. Cela impliquerait l'abandon du bouton Home et l'adoption d'un écran bord à bord de 6,1 pouces.

Le changement le plus notable serait l'intégration de Face ID, la technologie de reconnaissance faciale d'Apple, en remplacement du Touch ID. Cette évolution marquerait la fin d'une ère pour la gamme SE, qui conservait jusqu'à présent un design plus ancien avec un bouton physique frontal. En outre, l'écran lui-même ferait l'objet d'une amélioration significative.

Apple opterait pour une dalle OLED, offrant des couleurs plus vives et des noirs plus profonds que l'écran LCD utilisé sur les modèles précédents. Cette mise à niveau alignerait l'iPhone SE sur les standards actuels des smartphones de milieu de gamme.

Côté connectique, l'iPhone SE 4 adopterait le port USB-C, conformément aux nouvelles réglementations européennes. Ce changement faciliterait la compatibilité avec divers accessoires et chargeurs.

Des performances et fonctionnalités dignes des modèles haut de gamme

Sous le capot, l'iPhone SE 4 pourrait embarquer la puce A18, la même que celle attendue sur les iPhone 16. Cette puissance de calcul, associée à 8 Go de RAM, permettrait à l'appareil de prendre en charge Apple Intelligence, la suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple. Cette inclusion serait particulièrement notable, car elle offrirait aux utilisateurs d'un modèle plus abordable l'accès à des fonctionnalités avancées généralement réservées aux appareils haut de gamme. Parmi ces fonctions, on pourrait trouver l'amélioration automatique des photos, la génération de texte, ou encore des capacités améliorées pour l'assistant vocal Siri.

Une autre innovation potentielle concerne la connectivité. Apple pourrait intégrer son premier modem 5G développé en interne, baptisé « Centauri ». Ce composant gérerait non seulement la 5G, mais aussi le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS. Cette intégration verticale permettrait à Apple d'optimiser les performances et l'efficacité énergétique de l'appareil.

Malgré ces améliorations, l'iPhone SE 4 devrait conserver son statut de modèle abordable dans la gamme Apple. Cependant, ces mises à jour pourraient entraîner une légère augmentation de prix. Alors que l'iPhone SE 3 était proposé à partir de 429 dollars, son successeur pourrait voir son tarif grimper aux alentours de 500 dollars.

Enfin, notez qu’il est également question d'une potentielle version « Plus » de l'iPhone SE 4, qui offrirait un écran plus grand, similaire à celui de l'iPhone 14 Plus. Cette option, si elle se concrétise, serait une première pour la gamme SE. La sortie de l'iPhone SE 4 est actuellement prévue pour le début de l'année 2025, probablement au cours du premier trimestre.