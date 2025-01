J-5 : Disney+ donne bientôt fin à cette promo à 1,99 € par mois… et c’est l’une des meilleures au monde !

Profitez de Disney+ pour seulement 1,99 € par mois

Avec cette offre, Disney+ reste accessible à 1,99 € par mois pendant un an, avant un renouvellement automatique au tarif standard. Et bonne nouvelle : l’abonnement est sans engagement, vous pouvez donc annuler à tout moment si vous changez d’avis, et avant la hausse de prix au bout d’un an.

En plus d’être disponible sur Smart TV, ordinateur et tablette, l’application Disney+ est particulièrement optimisée pour les smartphones. Un sujet qui nous intéresse évidemment sur Les Mobiles.

Avec l’application de Disney+, vous pouvez en autres télécharger vos films et séries préférés pour les regarder hors ligne en haute qualité, et mention spéciale à la possibilité d’étendre l’affichage à tous l’écran… Hormis peut-être certains programmes en 4/3 pour des raisons évidentes !

Tout le catalogue Disney+ à prix réduit

À ce prix, l’offre intègre l’ensemble des contenus Disney+, avec une seule contrepartie : la présence de publicités (sauf en mode junior). Vous pourrez ainsi profiter des grands classiques Disney et Pixar, mais aussi des univers Star Wars et Marvel.

Et Marvel, ce n’est pas que le MCU ! Par exemple, les films X-Men sont tous là, et vous pouvez même revoir la cultissime série X-Men sortie entre 1992 à 1997… Mais aussi sa suite toute récente X-Men 97’ dont la saison 2 est déjà signée... Un conseil, si vous êtes fan ne la manquez pas !

Disney+, c’est bien plus qu’un service de streaming familial. La plateforme regroupe des productions de ce que l’on nommait la FOX, mais appelé aujourd’hui 20th Century Studios (anciennement la 20th Century Fox), avec des films et séries cultes comme Avatar, Alien ou encore Les Simpson.

L’offre permet également de créer jusqu’à 7 profils, idéal pour toute la famille. Et pour les plus jeunes, le mode junior garantit une expérience sans publicités.