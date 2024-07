Jusqu'à 410 € de réduction sur le meilleur smartphone de Google pendant les soldes !

Le Google Pixel 8 Pro est le sommet des smartphones de la gamme Pixel développés par Google. Mais plus que cela, il se classe parmi les modèles haut de gamme les plus performants disponibles sur le marché, et parmi les plus demandés par le public.

Grâce à son potentiel évolutif avec l'IA Gemini Nano, et des technologies embarquées de grandes factures, notamment son appareil photo, il est là pour durer.

Google s'affirme dans le domaine des smartphones en développant ses propres composants, comme la puce Tensor G3, tout en tirant parti de son vaste écosystème numérique devenu omniprésent aujourd'hui dans la vie de très nombreux internautes.

La fiche technique du Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, AMOLED Super Actua (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

L'intégration de son intelligence artificielle au sein du Google Pixel 8 Pro constitue un avantage indéniable, le distinguant de ses concurrents. Grâce à Gemini Nano, le Google Pixel 8 Pro peut résumer rapidement les enregistrements audio, même sans connexion Internet, et enrichir le clavier Gboard en proposant des réponses intelligentes adaptées aux conversations, une fonctionnalité jusqu'ici exclusive à WhatsApp.

Bien que ces fonctionnalités représentent les principales capacités de l'IA de Google pour le moment, des mises à jour futures pourraient introduire de nombreuses nouvelles applications et fonctionnalités.

Mais n'oublions pas que les Pixels sont aussi très réputés pour leurs appareils photos, notamment grâce au post traitement des images, qui peuvent devenir aussi lumineuses de nuit qu'en journée !

Où se procurer le Google Pixel 8 Pro au meilleur prix ?

Deux choix s’offrent à nous : d’un côté Rakuten propose la meilleure réduction, puisque l’appareil passe de 1099 € à 689 €, ce qui fait 410 € de réduction ! Mais nous pouvons le trouver également sur la Fnac Marketplace avec 390 € de réduction !