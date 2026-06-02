L'indétrônable Galaxy S24 Ultra se dévoile à moins de 530 € sur ce site français

Pour les personnes qui surveillent régulièrement le catalogue des mobiles Samsung, cette offre est une rareté.

✅ Les points forts retenus Un prix inédit de 520 € pour le très haut de gamme de Samsung

Le cadre en titane et l'écran antireflet de premier ordre

Le stylet S Pen directement intégré au châssis ⚠️ À observer Il s'agit d'une version importée des États-Unis (« Version US »)

Le tiroir de l'appareil n'accueille qu'une seule carte SIM physique

Une fiche technique stratosphérique à prix de milieu de gamme

Le constructeur a doté son Samsung Galaxy S24 Ultra de ce qui se faisait de mieux au monde à sa sortie, il y a seulement deux ans, autant dire qu'il n'a pas pris une ride. Cet appareil de 256 Go en coloris noir dispose d'un superbe écran de 6,8 pouces équipé du traitement Gorilla Armor, un revêtement qui supprime la quasi-totalité des reflets.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 offre une puissance brute et une fluidité absolue pour toutes les tâches lourdes ou les jeux vidéo gourmands.

Côté photographie, son capteur principal de 200 mégapixels et son zoom optique permettent de réussir toutes vos photos, de jour comme de nuit.

L'appareil est toujours accompagné de la suite d'outils intelligents Galaxy AI pour la retouche d'images et la traduction instantanée.

Ce qu'il faut savoir sur cette version importée des États-Unis

Le site français propose ici un modèle en provenance des États-Unis. Ce téléphone fonctionne sans aucun problème sur les réseaux mobiles français, mais il présente deux particularités.

D'une part, il s'agit d'une déclinaison « Single SIM », ce qui signifie qu'il possède un unique emplacement physique pour une carte SIM.

D'autre part, s'agissant d'un modèle d'importation, certaines applications, par exemple les applications bancaires ou gouvernementales, peuvent ne pas être compatibles. C'est le compromis à accepter pour acquérir ce monstre de puissance à un prix habituellement réservé au milieu de gamme. D'après nous, c'est un vrai bon plan.