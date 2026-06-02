Moins de 200 € : 3 smartphones abordables qui offrent enfin un vrai confort au quotidien pour tous

Regardons tout d’abord ce qu’il en est du côté du design. Le Samsung Galaxy A17 adopte une silhouette moderne avec des tranches plates et trois capteurs photo alignés verticalement directement sur la coque arrière, dans la continuité du style récent de Samsung.

Le Redmi Note 14 affiche pour sa part un bloc photo plus imposant, regroupé dans un module carré aux coins arrondis situé dans l’angle supérieur gauche. Quant au Galaxy A07, il conserve une approche plus classique avec un double module photo et des lignes plus simples.

Le Redmi Note 14 et le Galaxy A17 partagent des dimensions d'affichage similaires (autour de 6,67 et 6,7 pouces), tandis que le Galaxy A07 se montre légèrement plus allongé.

Les certifications diffèrent également : le Redmi Note 14 bénéficie d’une protection IP64 contre les projections d’eau et la poussière, alors que le Galaxy A17 profite d’une protection IP54 et d’une face avant ultra-résistante en verre Gorilla Glass Victus. Le Galaxy A07, plus économique, reste moins prédisposé à ce point.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, le Redmi Note 14 prend l’avantage grâce à son processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra pour sa version 5G, associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et jusqu’à 256 Go de stockage. Le Samsung Galaxy A17 embarque un processeur Exynos 1330 accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage dans sa version la plus répandue. Tous deux permettent l’extension du stockage via une carte microSD. Le Galaxy A07, plus modeste, s’adresse avant tout aux usages basiques comme la navigation web, les réseaux sociaux ou les appels vidéo.

En matière de puissance brute, le Redmi Note 14 occupe la première place grâce à sa plateforme plus à l'aise dans les tâches lourdes. Le Galaxy A17 suit avec des performances équilibrées pour un usage quotidien fluide. Enfin, le Galaxy A07 ferme la marche mais reste suffisant pour les utilisateurs recherchant avant tout un smartphone simple et économique.

L’écran constitue également un critère essentiel. Le Redmi Note 14 dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité élevée facilite la lecture en extérieur. Le Galaxy A17 mise lui aussi sur un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+, mais avec une fréquence de 90 Hz selon les versions commercialisées. Cette configuration offre déjà une expérience visuelle agréable pour les vidéos et les réseaux sociaux.

Le Galaxy A07 se contente pour sa part d’une dalle LCD moins contrastée, mais qui profite tout de même d'une fluidité à 90 Hz. Pour la qualité d’affichage globale, le Redmi Note 14 s’impose grâce à sa fluidité à 120 Hz et à sa luminosité supérieure. Le Galaxy A17 suit de près avec une excellente qualité d’image et de superbes contrastes pour sa catégorie tarifaire. Le Galaxy A07 reste davantage orienté vers les utilisateurs recherchant avant tout un grand écran à moindre coût.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un autre domaine où les différences apparaissent clairement. Le Redmi Note 14 dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) épaulé par un ultra grand-angle de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint 16 mégapixels. Le Galaxy A17 propose un capteur principal de 50 mégapixels (OIS) accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un module macro de 2 mégapixels. Son capteur selfie affiche 13 mégapixels. Le Galaxy A07 adopte une configuration double plus simple à l'arrière, suffisante pour les clichés du quotidien mais moins polyvalente.

Pour la qualité photo globale, le Redmi Note 14 et le Galaxy A17 se livrent un duel serré mais le mobile de Xiaomi a un avantage grâce à son capteur plus important et sur la précision de son traitement d'image. Le Galaxy A17 est cohérent tandis que le Galaxy A07 complète le classement avec des prestations adaptées à un usage occasionnel.

Côté connectivité, le Redmi Note 14 se montre particulièrement complet avec la 5G, le Wi-Fi moderne, le NFC selon les marchés et conserve une prise casque 3,5 mm. Son lecteur d’empreintes est intégré sur la tranche latérale au niveau du bouton d'alimentation. Le Galaxy A17 propose également la 5G, le NFC et un lecteur d’empreintes moderne positionné sur le bouton de mise en veille tout en conservant la possibilité d’étendre le stockage via microSD. Le Galaxy A07 mise davantage sur l’essentiel avec une connectivité 4G plus limitée mais amplement suffisante pour les usages courants.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie représente souvent un critère décisif dans cette catégorie de prix. Le Redmi Note 14 embarque une batterie de 5110 mAh dans sa version 5G, associée à une charge rapide efficace de 45 W. Le Samsung Galaxy A17 dispose d’une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 25 W. Ces deux modèles permettent généralement de tenir une journée complète, voire davantage selon les usages. Le Galaxy A07 mise lui aussi sur une batterie généreuse de 5000 mAh afin de privilégier l’endurance plutôt que les performances, se limitant à une charge plus classique de 15 W.

Dans l’ensemble, le Redmi Note 14 apparaît comme le plus intéressant si vous êtes pressé grâce à sa capacité élevée et à sa recharge plus rapide de 45 W. Le Galaxy A17 conserve toutefois un excellent équilibre entre autonomie, performances et qualité d’affichage One UI. Enfin, le Galaxy A07 reste une solution pertinente si vous cherchez avant tout un smartphone simple, durable et particulièrement accessible.

