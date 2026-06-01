Le Navigo Annuel fait ses premiers pas sur smartphone

À retenir Le test du Navigo Annuel sur smartphone a débuté le 28 mai 2026 pour les abonnés Android.

sur smartphone a débuté le pour les abonnés Android. Près de deux millions d'usagers franciliens sont concernés par cette expérimentation.

franciliens sont concernés par cette expérimentation. Le transfert d'un abonnement physique vers le smartphone sera possible sans attendre la fin de validité.

Depuis mai 2024, les Franciliens peuvent utiliser leur smartphone comme titre de transport pour les pass Navigo jour, hebdomadaires et mensuels. Cependant, une catégorie d'abonnés restait jusqu'ici exclue de cette dématérialisation : ceux qui optent pour un forfait annuel. Après des mois de promesses et plusieurs reports successifs — d'abord annoncé pour fin 2025, puis décalé au printemps 2026 —, Île-de-France Mobilités (IDFM) passe désormais à la vitesse supérieure.

Un programme participatif pour un accès anticipé

Le 28 mai 2026, l'autorité organisatrice des transports franciliens a adressé un e-mail aux membres de son programme participatif « Le Lab », destiné à tester des nouveautés en avant-première. Le message est clair : « Cette semaine, nous vous proposons un test exceptionnel : participer à l'expérimentation du transfert du Navigo Annuel sur le téléphone. » Un tournant pour les quelque deux millions d'abonnés annuels concernés.

Île de France mobilité avait procédé de la même façon avec le Liberté+, testé en avril 2025 avant une mise en service officielle en juin de la même année. Le calendrier semble se répéter. Il se pourrait donc que le lancement officiel du Navigo Annuel sous sa forme entièrement numérique pourrait se fait d’ici la fin du mois de juin 2026.

Android en premier, iOS dans la foulée

Pour le moment, la phase de test ne concerne que les possesseurs d'un smartphone Android équipé d'un forfait annuel en cours de validité. Ces derniers sont invités à communiquer leur identifiant Play Store ainsi que le modèle de leur appareil afin de recevoir l'accès à la version bêta de l'application.

Pour les utilisateurs d'iPhone, il faudra encore patienter quelques jours. Île de France Mobilités précise que « le test Apple arrivera dans les jours à venir ». Une bêta iOS est donc en préparation.

Notez que si vous n’êtes pas encore inscrit au programme « Le Lab », vous pouvez toujours rejoindre le dispositif en vous inscrivant directement sur le site d'Île-de-France Mobilités.

Pas besoin d’attendre la fin de la validité de votre titre de transport

Le Navigo Annuel sur smartphone permettra de transférer directement un abonnement physique existant vers le téléphone. Concrètement, cela signifie que vous n’aurez pas à attendre la fin de votre contrat pour basculer vers le numérique. Une fois le transfert effectué, la carte physique sera désactivée et le smartphone deviendra l'unique support de validation.

À terme, une fois le déploiement finalisé, le Navigo Annuel rejoindra la liste des titres disponibles dans l'application officielle Île-de-France Mobilités, aux côtés des tickets à l'unité, du pass Liberté+, et des formules jour, semaine et mois. Le pass Imagin'R, destiné aux étudiants, reste quant à lui encore uniquement sous son format de carte, pour le moment.

