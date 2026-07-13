Depuis qu'Apple a lancé l'iPhone 17 à l'automne, l'iPhone 16 n'est plus le modèle mis en avant en vitrine. Et comme souvent chez Apple, c'est le moment où la génération précédente commence à se négocier plus bas, sans rien perdre de ses qualités.

C'est exactement ce qui se passe ici. Chez Boulanger, l'iPhone 16 s'affiche à 699,99 € en 128 Go, là où Amazon le propose autour de 760 € et où Fnac ou Darty restent proches de 870 €. L'écart avec le reste du marché est net, et il vient d'une enseigne classique, pas d'une place de marché.

Pourquoi ce prix maintenant

La raison est simple. L'iPhone 16 est sorti fin 2024, et l'iPhone 17 a depuis pris sa place en haut de la gamme. Le modèle de l'année précédente voit alors son prix reculer, alors que ses performances, elles, ne bougent pas. Vous payez moins cher un téléphone qui tient encore sans difficulté les usages d'aujourd'hui.

Un smartphone qui reste d'actualité

Sur la fiche technique, l'iPhone 16 n'a pas grand-chose à envier aux modèles plus récents. Il réunit la puce A18, un écran OLED de 6,1 pouces, un capteur photo principal de 48 mégapixels et une autonomie confortable au quotidien. Apple assure surtout un suivi logiciel long, ce qui garantit des mises à jour pendant plusieurs années, un vrai argument sur un achat destiné à durer.

Quelques réserves, pour rester honnête. L'écran reste à 60 Hz, quand plusieurs concurrents Android proposent du 120 Hz plus fluide. À ce tarif, l'offre porte sur la version 128 Go, donc pensez à vérifier la capacité et le coloris au moment de commander. Si le neuf n'est pas indispensable, le même modèle se trouve reconditionné autour de 615 € chez un spécialiste garanti, et vous pouvez comparer les autres iPhone dans notre catalogue des smartphones Apple. Enfin, si vous tenez au tout dernier modèle, c'est vers l'iPhone 17 qu'il faut regarder.

Faut-il craquer maintenant ?

Difficile de dire si les prochaines périodes de promotions feront mieux, car sur un modèle récent et très demandé, rien ne garantit une baisse supplémentaire à court terme. En attendant, ce tarif chez une enseigne classique reste l'un des plus intéressants du moment pour ce modèle. À notre avis, c'est une bonne pioche pour un iPhone neuf que l'on gardera longtemps.