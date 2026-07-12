Profitez des soldes : l'iPhone 17 perd 70 € (voire plus) chez Orange et c'est sans forfait !

Jusqu'au 21 juillet 2026, la version standard de l'iPhone 17 passe sous la barre symbolique des 900 euros.

Certes, cela ne fait « que » 70 € de différence avec le prix constructeur de l'appareil, mais Orange propose une qualité de services et des solutions qui peuvent davantage faire pencher la balance.

Une fiche technique premium portée par l'écran et la puce A19

Mais avant tout, petit rappel de ce que propose l'iPhone 17, qui est pour nous le meilleur modèle standard depuis plusieurs années.

Pour cette génération, la marque a profondément revu sa copie en répondant aux attentes historiques des utilisateurs. La grande nouveauté réside dans l'intégration d'un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces qui profite enfin de la technologie ProMotion à 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement que l'on voit sur tous les Android milieu de gamme proposés dès 300 € (parfois même moins) était autrefois réservé aux seules versions Pro des iPhone.

Autre avancée majeure, le stockage de l'iPhone 17 est de 256 Go par défaut, ce qui fait que par rapport à l'iPhone 16, on a deux fois plus de stockage, pour un prix de lancement équivalent.

Les détails de cette offre Orange et les avantages de la reprise

L'offre d'Orange permet d'économiser 70 € immédiatement, en faisant chuter le prix de l'appareil à 899 € au lieu de 969 €.

Orange assortit cette offre d'une garantie légale de conformité de 2 ans doublée de la garantie des vices cachés, et pour plus de souplesse, des solutions de financement sont proposées, notamment la possibilité d'opter pour un paiement fractionné en 4 fois (mais avec frais).

Autre avantage, l'opérateur permet d'alléger la facture grâce à son programme de reprise. Le parcours est simple, après avoir estimé la valeur de votre ancien mobile, vous pouvez acheter votre nouveau terminal en ligne, en Click & Collect ou directement en boutique, puis faire une demande de virement.

Si vous effectuez la démarche en ligne, la demande de reprise s'active gratuitement après la validation de la commande (via la page de confirmation ou par email) pour déclencher votre virement bancaire.

N'hésitez pas à confronter cette offre temporaire avec le reste du catalogue en parcourant notre univers dédié aux smartphones Apple avant de valider votre choix.