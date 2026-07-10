Meilleurs écrans du moment : 3 smartphones taillés pour vos vidéos, vos jeux et vos lectures

Sur le plan du format, ces trois modèles jouent tous la carte du grand écran, mais avec des gabarits distincts. L'iPhone 17 Pro Max propose la plus grande dalle du trio avec 6,9 pouces, pour un gabarit imposant (163,4 mm de haut) et un poids de 231 g, décliné en Argent, Orange cosmique et Bleu intense. Sa taille en fait un vrai support pour les vidéos et les jeux, au prix d'une prise en main qui réclame souvent les deux mains.

Le Pixel 10 Pro XL suit avec 6,8 pouces pour 232 g, le plus lourd du trio, sur un format un peu plus étroit. Le Galaxy S26 Ultra reste le plus contenu avec 6,7 pouces et 214 g, ce qui en fait le plus facile à tenir sur la durée. Les trois profitent d'une certification IP68, utile si vous regardez une vidéo en extérieur, près de l'eau ou sous une averse.

Quelle définition pour l'image la plus nette ?

Sur la définition, le Galaxy S26 Ultra prend l'avantage avec sa dalle en 1440 x 3120 pixels et une densité de 494 pixels par pouce, la plus élevée du trio, ce qui affine le texte et les détails d'une photo. Le Pixel 10 Pro XL suit de près avec 486 pixels par pouce sur une définition de 1344 x 2992, un piqué très proche malgré une résolution un peu plus basse. L'iPhone 17 Pro Max ferme la marche sur ce critère précis avec 460 pixels par pouce (2868 x 1320), un niveau qui reste amplement suffisant pour ne distinguer aucun pixel à distance de lecture normale.

Cette densité change surtout la donne pour la lecture prolongée et les petits caractères. Le Galaxy S26 Ultra offre le rendu le plus fin pour lire des articles ou des documents, le Pixel 10 Pro XL s'en approche pour un confort quasi identique, et l'iPhone 17 Pro Max compense sa densité plus basse par une grande diagonale qui agrandit naturellement le contenu. Pour qui lit beaucoup, le Samsung garde une longueur d'avance sur la finesse.

Quelle technologie de dalle pour les couleurs et les contrastes ?

Les trois reposent sur une dalle OLED, gage de noirs profonds et de contrastes marqués, mais chacune a sa signature. Le Galaxy S26 Ultra utilise sa dalle Dynamic AMOLED 2X, réputée pour ses couleurs vives et pour sa fonction Privacy Display qui limite les angles de vue indiscrets dans les transports.

L'iPhone 17 Pro Max s'appuie sur sa dalle Super Retina XDR, calibrée pour un rendu fidèle apprécié en retouche photo comme en visionnage de films. Le Pixel 10 Pro XL propose un OLED au rendu plus neutre, dans l'esprit des choix colorimétriques de Google.

Le choix dépend donc de votre goût. Le Galaxy S26 Ultra convient si vous aimez des couleurs qui claquent et un écran lisible même dans un train bondé grâce à sa confidentialité. L'iPhone 17 Pro Max se destine plutôt à qui cherche la justesse des teintes pour la photo ou la vidéo. Le Pixel 10 Pro XL se place entre les deux, avec un affichage sobre qui ne force pas la saturation.

Quelle fluidité et quel confort à l'usage ?

Côté fluidité, les trois montent à 120 Hz, ce qui rend le défilement et les animations plus doux à l'œil. L'iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S26 Ultra ajustent cette fréquence de façon dynamique selon le contenu, une gestion fine qui préserve la batterie sans sacrifier la fluidité en jeu ou en navigation. Le Pixel 10 Pro XL applique le même principe et tient la cadence sur les interfaces animées. Sur ce point, les trois se tiennent de près.

Reste le confort global, qui dépend de la taille et du poids autant que de la dalle. En conclusion, l'iPhone 17 Pro Max est le plus immersif pour regarder des films et jouer sur grande diagonale, le Galaxy S26 Ultra le plus précis pour lire et travailler grâce à sa densité et à sa confidentialité, et le Pixel 10 Pro XL le plus équilibré pour qui veut un grand écran fluide au rendu naturel.