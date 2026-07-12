Smartphones Nothing : tout savoir pour choisir entre le Phone (4a), le (4a) Pro et le Phone (3)

Sur le plan du design, c'est la signature Nothing qui saute aux yeux. Le Nothing Phone (4a) reprend la Glyph Bar, un jeu de 63 LED au dos qui s'illumine pour les notifications et les appels, sur un gabarit de 164 mm pour 204 g et une certification IP64. Il est décliné en Noir, Blanc, Bleu et Rose.

Le Nothing Phone (4a) Pro adopte un design Unibody et la Glyph Matrix, avec une certification IP65 renforcée et un poids de 210 g. Le Nothing Phone (3) se place au sommet du catalogue avec la Glyph Matrix également, mais surtout une certification IP68, la meilleure du trio contre l'eau et la poussière, pour 204 g. Les trois misent sur une identité visuelle forte, rare sur ce marché.

Quel écran pour chaque modèle ?

Sur l'écran, le Nothing Phone (4a) Pro affiche la fréquence la plus élevée avec sa dalle de 6,83 pouces en 144 Hz, idéale pour un défilement très fluide et les jeux. Le Nothing Phone (4a) suit avec 6,78 pouces à 120 Hz, un niveau déjà confortable au quotidien. Le Nothing Phone (3) propose 6,67 pouces à 120 Hz avec une compatibilité HDR10+, un atout pour le rendu des vidéos compatibles.

La définition et le rendu départagent ensuite ces dalles. Le Phone (4a) Pro grimpe en définition QHD, la plus fine du trio pour lire du texte, tandis que le Phone (3) mise sur le HDR10+ pour les contenus vidéo. Le Phone (4a) reste le plus simple mais garde une diagonale généreuse. Pour l'affichage pur, le (4a) Pro prend la tête, suivi du (3) sur la vidéo, puis du (4a).

Puissance, autonomie et recharge : quelles différences ?

Côté puissance, le Nothing Phone (3) domine nettement avec son processeur Snapdragon 8s Gen 4 et jusqu'à 16 Go de RAM, taillé pour le jeu et le multitâche lourd.

Le Nothing Phone (4a) Pro suit avec un Snapdragon 7 Gen 4, un cran en dessous mais confortable pour la plupart des applications et un peu de jeu. Le Nothing Phone (4a) ferme la marche avec un Snapdragon 7s Gen3, suffisant pour la navigation, les réseaux sociaux et la photo au quotidien. La hiérarchie est claire : le (3) pour la performance et le jeu exigeant, les deux (4a) pour un usage courant fluide sans surpayer la puissance.

Les trois partagent une batterie d'environ 5000 mAh, mais la recharge les sépare. Le Nothing Phone (3) recharge à 100 W, de quoi récupérer une grande partie de la batterie en quelques minutes, là où le (4a) et le (4a) Pro se limitent à 50 W, un niveau déjà correct. Pour qui recharge souvent dans la journée, le Phone (3) offre le plus de confort.

Photo et identité : lequel choisir ?

En photo, les trois s'appuient sur un capteur principal de 50 mégapixels. Le Nothing Phone (4a) et le (4a) Pro se distinguent par un téléobjectif périscopique 3,5x, rare sur des modèles de ce positionnement, utile pour cadrer des sujets éloignés.

Le Nothing Phone (3) mise sur un triple module de 50 mégapixels associant principal, ultra grand-angle et téléobjectif, ainsi qu'un capteur avant de 50 mégapixels, le plus complet pour les portraits et les selfies détaillés. Le (4a) Pro conserve un avantage sur la caméra frontale de 32 mégapixels, plus définie que les 8 mégapixels du (4a), un point à considérer si vous faites beaucoup de selfies.

Reste l'usage visé, qui tranche le choix. En conclusion, le Nothing Phone (4a) est le plus abordable pour découvrir l'univers Nothing, le Nothing Phone (4a) Pro le plus équilibré grâce à son écran 144 Hz et à son capteur avant de 32 mégapixels, et le Nothing Phone (3) le plus puissant et le plus polyvalent pour qui veut le meilleur du catalogue.