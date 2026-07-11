Capturez tout : 3 photophones pour attraper les meilleurs photos

Sur le plan du design, ces trois modèles assument leur statut de photophones haut de gamme, avec des blocs optiques imposants au dos. Le Samsung Galaxy S26 Ultra reste le plus large du trio (163,6 mm de haut, 78,1 mm de large) pour 214 g, avec ses capteurs alignés individuellement et un choix de six coloris, du Violet à l'Or rose. Sa dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces à 120 Hz sert de grand viseur pour cadrer confortablement.

Le Pixel 10 Pro est le plus compact et le plus léger (152,8 mm, 207 g), reconnaissable à sa barre photo horizontale et décliné en quatre coloris sobres. Son écran de 6,3 pouces grimpe jusqu'à 3300 cd/m², de quoi juger une photo en plein soleil sans se tromper sur l'exposition.

Le Xiaomi 15 Ultra est le plus épais et le plus lourd (9,4 mm, 226 g), une masse qui trahit son gros module Leica, posé sur une dalle de 6,73 pouces en définition WQHD+. Les trois profitent d'une certification IP68 qui les protège de la pluie et de la poussière en extérieur.

Quels capteurs pour les photos du quotidien ?

Sur le capteur principal, le Galaxy S26 Ultra affiche la définition la plus élevée avec 200 mégapixels ouvrant à f/1.4, une combinaison qui capte beaucoup de lumière et laisse une grande marge de recadrage sans perdre en netteté.

Le Xiaomi 15 Ultra mise sur un capteur de 50 mégapixels ouvrant à f/1.6 signé Leica, dont la grande surface produit un flou d'arrière-plan naturel proche d'un reflex. Le Pixel 10 Pro se contente d'un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.68), mais compense par le traitement du Tensor G5, qui reste la référence pour sortir une image équilibrée sans réglage manuel.

Pour le grand-angle, utile en paysage ou en architecture, les trois restent proches sur le papier : 50 mégapixels pour le Galaxy S26 Ultra comme pour le Xiaomi 15 Ultra, 48 mégapixels pour le Pixel 10 Pro. L'écart se joue surtout sur le rendu.

Le Pixel se distingue par la constance de ses couleurs quand on passe du principal au grand-angle, là où le Xiaomi pousse un contraste plus marqué hérité du calibrage Leica. Le Galaxy S26 Ultra reste le plus neutre, un choix rassurant si vous ne retouchez pas vos photos.

Zoom et basse lumière : jusqu'où va chaque mobile ?

Sur le zoom, le Pixel 10 Pro annonce un téléobjectif à zoom optique 5x, de quoi cadrer un détail lointain sans bouillie numérique. Le Xiaomi 15 Ultra riposte avec un périscope de 200 mégapixels, dont la définition très élevée autorise un recadrage important tout en gardant de la matière sur les plans éloignés.

Le Galaxy S26 Ultra joue la carte de la polyvalence avec ses deux téléobjectifs (50 et 10 mégapixels), qui couvrent aussi bien le portrait rapproché que la scène distante. Pour la photo de concert ou de sport, le Xiaomi et le Samsung gardent l'avantage en longue distance.

En basse lumière, le Galaxy S26 Ultra profite de son ouverture f/1.4, la plus généreuse du trio, qui laisse entrer davantage de lumière avant même tout traitement. Le Xiaomi 15 Ultra suit de près avec son ouverture f/1.6 et ses grands capteurs Leica, qui limitent le bruit dans les scènes sombres.

Le Pixel 10 Pro compense une ouverture plus modeste (f/1.68) par son mode nuit calculé par le Tensor G5, qui assemble plusieurs clichés pour éclaircir la scène sans la dénaturer. Sur le plan matériel, le Samsung et le Xiaomi partent devant, le Pixel recolle grâce au logiciel.

Et pour filmer ? Vidéo, stabilisation et autonomie

Côté vidéo, les trois filment jusqu'en 8K, mais les usages diffèrent. Le Pixel 10 Pro se distingue par sa stabilisation, qui lisse les mouvements de marche pour des séquences exploitables sans trépied. Le Galaxy S26 Ultra offre le cadre le plus complet grâce à ses nombreuses focales, pratique pour varier les plans sur une même scène.

Le Xiaomi 15 Ultra soigne le rendu colorimétrique Leica en vidéo, un atout pour qui monte ses images ensuite.

L'autonomie compte quand on filme ou qu'on mitraille toute une journée. Le Xiaomi 15 Ultra dispose de la plus grosse batterie (5110 mAh) et surtout de la recharge la plus rapide (90 W), qui remet le mobile d'aplomb en une pause déjeuner. Le Galaxy S26 Ultra suit avec 5000 mAh et une charge de 60 W, tandis que le Pixel 10 Pro (4870 mAh, 30 W) mise davantage sur la gestion logicielle que sur la vitesse de recharge.

En conclusion, le Xiaomi 15 Ultra est le plus proche d'un vrai appareil photo pour les passionnés d'image, le Galaxy S26 Ultra le plus polyvalent pour photographier dans toutes les situations, et le Pixel 10 Pro le plus fiable pour qui veut une belle photo sans réglage.