L’iPhone 17 passe sous la barre des 800 €, une offre qu’on n’attendait plus de si tôt !

L'iPhone 17 est la preuve qu'Apple sait enfin écouter ses utilisateurs. Actuellement, ce haut de gamme s'affiche à un prix défiant toute concurrence sur Rakuten. Alors que l'Apple Store le propose fièrement à 969 €, le coloris Sauge (256 Go) vient de briser le plafond de verre des 800 €.

Une « masterclass » technique : enfin du 120 Hz pour tous !

Sous le capot, l'iPhone 17 ne fait pas semblant avec sa puce A19. C'est un monstre de puissance qui avalera sans broncher les futures versions d'iOS pour la prochaine décennie. Mais pour nous, le vrai « game-changer » se cache ailleurs.

Apple a enfin franchi le pas sur deux points critiques pour un modèle standard avec l'adoption du 120 Hz pour l'écran et un stockage de base bien plus confortable à 256 Go.

Ces deux évolutions transforment radicalement le confort d'utilisation au quotidien. Plus besoin de loucher sur la gamme « Pro », beaucoup plus coûteuse, pour profiter d'une fluidité parfaite et ne plus se soucier de l'espace disque.

Ce qu'il faut retenir Détails iPhone 17 (256 Go) Prix de lancement 969,00 € Prix actuel constaté 798,99 € Prix final avec code RAKUTEN5 793,99 € Garantie constructeur 24 mois

Un achat sécurisé pour un produit qui va durer

Cette offre est pilotée par le vendeur « oppatech », une valeur sûre de la plateforme avec une note de 4,6/5 pour plus de 1 000 transactions. On parle ici d'un produit neuf, sous scellé (modèle A3520), couvert par la garantie légale de 24 mois. Un investissement sûr.

Côté logistique, la livraison est offerte et rapide. L'appareil est évidemment compatible avec nos réseaux français et supporte le combo nano-SIM + eSIM. Rappelons tout de même, « sobriété » oblige, que l'adaptateur secteur n'est pas dans la boîte : il faudra réutiliser votre ancien bloc ou en prévoir un.

Habituellement, nous sommes les premiers à vous conseiller le reconditionné pour faire baisser l'addition Apple. Mais là, à moins de 800 € pour du neuf avec 256 Go et un écran 120 Hz, le rapport qualité-prix devient imbattable. C'est le genre de smartphone que vous garderez sans peine jusqu'en 2035.

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