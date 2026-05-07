Les 3 meilleurs smartphones d'avril 2026 à moins de 300 €

Les trois appareils ont chacun leur personnalité visuelle. Ainsi, le POCO X7 Pro adopte un module photo rectangulaire imposant, avec des capteurs alignés verticalement et un dos disponible en noir, vert ou jaune, dans une finition mate ou légèrement texturée selon les coloris.

Le Redmi Note 14 Pro Plus opte pour un bloc photo carré aux angles arrondis, avec ses capteurs disposés de manière symétrique et des finitions en verre disponibles en noir, violet ou bleu.

Le OnePlus Nord 5 mise sur une esthétique plus épurée, avec deux grands capteurs circulaires alignés verticalement sur un dos sobre, disponible en gris ardoise, vert ou blanc.

Sur les profils, le Nord 5 affiche des bords plats tendance, tandis que les deux modèles Xiaomi conservent des contours légèrement arrondis. Côté dimensions, le Redmi Note 14 Pro Plus et le OnePlus Nord 5 sont proches avec leurs 6,67 et 6,83 pouces respectivement, tandis que le POCO X7 Pro est légèrement plus compact.

En matière de poids, le Redmi est le plus lourd et le POCO le plus léger. Sur l'étanchéité, le POCO X7 Pro et le Redmi Note 14 Pro Plus affichent tous deux une certification IP68 solide, alors que le OnePlus Nord 5 est certifié IP65.

Performances et affichage

Les trois appareils reposent sur des processeurs récents aux tempéraments bien distincts. Le POCO X7 Pro embarque le MediaTek Dimensity 8400 Ultra gravé en 4 nm, avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage (non extensible). C'est une puce puissante, bien adaptée au gaming intensif et au multitâche. Le Redmi Note 14 Pro Plus s'appuie sur le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 gravé en 4 nm, avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage (non extensible). Ce processeur privilégie un excellent rapport performance/consommation plutôt que la puissance brute.

Le OnePlus Nord 5 intègre quant à lui le Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 gravé en 4 nm, avec 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage (non extensible). C'est la puce la plus véloce des trois, ce qui lui confère une vraie longueur d'avance dans les usages intensifs.

Pour les écrans, tous proposent des dalles AMOLED de qualité. Le POCO X7 Pro affiche un écran de 6,67 pouces à 120 Hz avec une luminosité maximale de 3 200 cd/m² — l'une des plus élevées de sa catégorie. Le Redmi Note 14 Pro Plus propose une dalle 6,67 pouces à 120 Hz également, avec une luminosité de 3 000 cd/m². Le OnePlus Nord 5 offre un écran légèrement plus grand de 6,83 pouces à 144 Hz, avec une luminosité maximale de 1 800 cd/m².

Sur ce critère, le POCO et le Redmi dominent pour la lisibilité en extérieur, tandis que le Nord 5 prend l'avantage sur la fluidité grâce à son taux de rafraîchissement plus élevé.

Photo et connectivité

En photographie, les approches sont clairement différenciées. Le POCO X7 Pro s'appuie sur un double capteur arrière : 50 mégapixels pour le principal (avec OIS et grande ouverture f/1,5) et 8 mégapixels pour l'ultra grand-angle, avec une caméra frontale de 20 mégapixels. Le Redmi Note 14 Pro Plus est le plus ambitieux sur ce point, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, accompagnés d'un capteur selfie de 16 mégapixels.

Le OnePlus Nord 5 propose un double capteur 50 + 8 mégapixels à l'arrière avec stabilisation optique, et une caméra frontale particulièrement généreuse de 50 mégapixels — un vrai atout pour les appels vidéo et les selfies. Le Redmi domine sur le papier pour la résolution et la polyvalence, le Nord 5 tire son épingle du jeu pour les selfies, et le POCO offre un bon équilibre pour un usage quotidien.

Sur le plan de la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et Wi-Fi 6. Aucun ne conserve de prise jack. Seul le Redmi Note 14 Pro Plus intègre un émetteur infrarouge, pratique pour piloter une télévision ou une climatisation, ce qui peut s’avérer pratique. Les trois disposent d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Autonomie et recharge

C'est sur ce critère que les écarts sont les plus marqués. Le POCO X7 Pro loge une batterie de 6000 mAh, ce qui le place loin devant ses concurrents sur l'autonomie brute. Cette capacité est associée à une recharge filaire de 90 W, qui permet de passer de 0 à 100 % en 42 minutes environ, selon la marque. Le Redmi Note 14 Pro Plus embarque une batterie de 5110 mAh avec une recharge ultra-rapide de 120 W — la plus véloce des trois, capable de faire le plein en moins de 30 minutes. Le OnePlus Nord 5 propose une batterie de 5200 mAh avec une recharge de 80 W permettant d'atteindre 50 % en seulement 12 minutes. Aucun des trois ne propose de recharge sans fil dans cette gamme de prix.

En résumé, le POCO X7 Pro s'impose pour l'autonomie grâce à sa batterie de 6000 mAh, le Redmi Note 14 Pro Plus pour la recharge la plus rapide et le capteur photo le plus abouti, tandis que le OnePlus Nord 5 séduit par sa puce plus puissante et son excellent équilibre général. Comme toujours, l'autonomie réelle dépendra de vos usages et de la luminosité à laquelle vous faites tourner l'écran.

