Deux pépites de marques « challengers » qui offrent le double de mémoire pour la moitié du prix

Le Honor 600 adopte un design aux lignes très droites, avec des profils plats et un bloc photo rectangulaire placé dans l’angle supérieur gauche mais dont la forme générale ressemble beaucoup aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Celui-ci regroupe deux capteurs arrière intégrés verticalement. Le smartphone est proposé en orange, noir et blanc doré.

En face, le Redmi Note 15 Pro Plus affiche un format plus imposant, avec un module photo rectangulaire qui occupe une large partie supérieure du dos. Ses capteurs sont intégrés dans un îlot proéminent, avec des finitions noir, bleu glacier et brun moka.

Le Honor 600 est le plus compact, contre environ 161,4 mm pour le Redmi Note 15 Pro Plus. Il est aussi le plus léger (185 g), alors que le Redmi dépasse les 204 g. Côté robustesse, les deux modèles sont d'excellents élèves : ils bénéficient tous deux des certifications IP68 et IP69 (résistance aux jets haute pression).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour les performances, les deux smartphones reposent sur des puces Qualcomm de 2025/2026. Le Honor 600 utilise le Snapdragon 7 Gen 4, associé à 8 Go de RAM. Le Redmi Note 15 Pro Plus embarque le Snapdragon 7s Gen 4, avec des options allant jusqu’à 12 Go de RAM. Dans les deux cas, l'extension par carte micro SD n'est plus proposée.

Le Honor 600 se montre un peu plus vif sur les calculs bruts et les jeux grâce à sa puce non bridée, tandis que le Redmi Note 15 Pro Plus prend l’avantage sur le multitâche grâce à ses 12 Go de RAM. Globalement, le Honor est le plus nerveux, le Redmi le plus polyvalent pour les grosses sessions de travail.

Concernant l’affichage, le Honor 600 dispose d’un écran AMOLED plat de 6,57 pouces (2728 x 1264 pixels) avec un pic de luminosité de 4000 cd/m², exceptionnel pour l'extérieur. Le Redmi Note 15 Pro Plus propose une dalle AMOLED incurvée de 6,67 pouces (1,5K) avec une luminosité maximale de 3200 cd/m².

Le Redmi offre une immersion supérieure grâce à ses bords courbes, tandis que le Honor 600 séduit par sa luminosité de pointe record et son format plat, plus simple à protéger. En résumé, le Redmi gagne sur l'aspect « cinéma », le Honor sur la lisibilité et la compacité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Honor 600 mise sur un capteur principal de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il se distingue surtout par son capteur selfie de 50 mégapixels, idéal pour les créateurs de contenu. Le Redmi Note 15 Pro Plus répond avec un capteur principal de 200 mégapixels, mais un ultra grand-angle plus modeste de 8 mégapixels et un capteur frontal de 32 mégapixels.

Aucun des deux ne dispose d'un vrai téléobjectif. Le Honor 600 prend donc l’avantage pour les selfies et les clichés de groupe, tandis que les deux font jeu égal sur la précision du capteur principal pour le recadrage.

En matière de connectivité, le Honor 600 est compatible 5G, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.4. Le Redmi Note 15 Pro Plus va un peu plus loin avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 et son indispensable émetteur infrarouge pour piloter la télévision ou la clim. Tous deux intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Le Redmi s'impose comme le plus complet pour la domotique et la vitesse réseau, tandis que le Honor couvre parfaitement les besoins essentiels.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est le point fort de ce duo. Le Honor 600 reçoit une batterie Silicium-Carbone de 5600 mAh, une prouesse pour sa petite taille. Le Redmi Note 15 Pro Plus, plus grand, en profite pour grimper à 6500 mAh, ce qui lui donne une autonomie royale dépassant souvent les deux jours. Pour la recharge, le Redmi l'emporte avec une puissance filaire de 100 W (charge complète en moins de 30 min), contre 80 W pour le Honor 600.

Ce dernier propose toutefois une charge inversée de 27 W, pratique pour recharger ses écouteurs.

En conclusion, le Redmi Note 15 Pro Plus est le champion de l'endurance et de la recharge, tandis que le Honor 600 est le meilleur choix pour ceux qui veulent une grosse batterie dans un format maniable.